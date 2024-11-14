海印寺时隔159年将亲自印刷《八万大藏经》. November. 14, 2024 07:53. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 大韩佛教曹溪宗第12教区总部法宝宗刹海印寺（住持慧一大师）时隔150多年亲自出面印经了《陕川海印寺大藏经（八万大藏经）》。印经是印刷经的缩略语，是在经板上涂上墨水，在韩纸上印刷的传统技术。 据海印寺八万大藏经研究院（研究院院长景岩大师）透露，《八万大藏经》在高丽高宗24~35年（1237~1248年）发行后，多次被印经，供奉在全国寺庙等地。但是，尽管有很多印经，但现在只剩下《1383年本》（高丽禑王9年本•日本京都大谷大学收藏）、《1458年本》（朝鲜世祖）、《1865年本》（海印寺印经）、《1899年本》、《1915年本》、《1968年本》等6种。其中，没有国家和王室的赞助，海印寺亲自印经的只有159年前的高宗2年由海冥壮雄大师主导发行的《1865年本》。而且这6种经典中都没有部分经典，也没有经典重卷或章节等完整地保存下来。 印经之所以重要，是因为它是确认经板状态的最客观、最确切的方法。但是《八万大藏经》的印经是在费用、人力、技术等方面需要巨大功力的大佛事。研究院表示：“八万大藏经的印经不是现代的普通纸张，而是使用特殊制作的韩纸，因此仅韩纸价格就超过20亿韩元，是大佛事”，“因此，在高丽、朝鲜时代，印经也很难大量制作，王室赞助的‘世祖本’也只有50件。” 教授印经所需的印刷技术，培养能够制造和使用马鬣等印经工具的人才也是一件不容易的事情。马鬣是用朝鲜时代使用的马鬃制成的印刷用刷子，是在涂有墨的经板上放置纸张，擦拭墨汁的工具。研究院表示：“经板印经工作大部分由僧人负责，但进入现代以后，随着新的印刷技术的引进，传统方式的印经技术已经消失了很多”，“为了150多年来海印寺的亲自印经，在寺庙内设立了印经学校，正在培养专门人才。”海印寺表示：“八万大藏经的制作和印经是历史上为了国家和国民而达成的”，“在国内外面临困难的今天，通过八万大藏经印经，祈愿国家和国民的安宁。”

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