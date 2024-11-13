韩国最轻“260克超早产儿”体重增长12倍后出院. November. 13, 2024 08:13. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. “艺朗深受医护人员的喜爱。我一定会把他培养成报答社会的孩子。” 5日，在首尔江南区三星首尔医院。在出院活动现场发表感想的李艺朗母亲的声音有些颤抖。该医院的MOA集中治疗中心负责人张允实（音）也含着泪说：“艺朗是今后出生的所有低体重早产儿的希望。” 三星首尔医院12日表示，今年4月22日出生在韩国体重最轻的新生儿李某在198天后健康出院。李某在怀孕25周零5天后出生，体重仅260克，不及一个苹果的重量。新生儿平均体重在3千克出头，出生体重在300克以下的新生儿成活率低于1%。医院方面表示：“李某是韩国出生体重最轻的新生儿”，“在世界上体重排名第14位。” 李某的父母在结婚3年后得到了李某，但经历了严重的子宫内胎儿发育迟缓和妊娠中毒症。李某从第21周开始不再长大，父母转移到三星首尔医院继续接受治疗。 出生后只有成人手掌大小的李某一出生就因呼吸衰竭及败血性休克症状，接受了人工呼吸器、抗生素、输血等治疗。出生还不到一个月时，因胎粪导致肠道堵塞，面临难关，但医护人员每天取出一点胎粪，度过了危险局面。在恶劣条件下仍坚持生命的李某被医疗团队以医院所在地区的名字命名为“逸院洞老虎”。 李某出院时体重达到3.19千克，是刚出生时的12倍多。不用机械装置自己呼吸，像其他孩子一样用力咬奶瓶。出院后的第一个门诊日11日，他也以健康的面貌来到了医院。张负责人发表感想说：“如果给予关心和支持，在医学界限之外也能挽救生命的火种。”

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