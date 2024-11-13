尹锡悦14日至21日出访拉美，出席亚太经合组织、二十国集团峰会并访问秘鲁、巴西. November. 13, 2024 08:12. by 申나리 journari@donga.com. 尹锡悦总统为出席亚太经合组织（APEC）和二十国集团（G20）峰会，将从14日到21日先后访问东道主秘鲁和巴西。尹锡悦此次出访日程中，不仅计划与美国当选总统特朗普举行会晤，还计划在多边会议期间举行韩中、韩美日、韩日首脑会谈，相关方案正在推进之中。 国家安保室第一次长金泰孝在12日的通气会上表示：“这意味着我们的外交地平线与实质性合作将扩大到拉美。最重要的是，我们将强调国际社会有必要就俄罗斯和朝鲜的军事合作进行联合。” 尹锡悦计划在15日上午的亚太经合组织峰会首场会议中表明，作为明年亚太经合组织峰会轮值主席国，大韩民国将带头讨论营造自由稳定的贸易投资环境。结束亚太经合组织峰会日程后，尹锡悦将从16日下午起正式访问秘鲁，将与秘鲁总统博鲁阿尔特举行首脑会谈等。尹锡悦之后将出席在巴西里约热内卢举行的二十国集团峰会，并于18日提出韩国政府关于消除饥饿和贫困的具体贡献方案。 总统室高层人士在接受记者采访时表示：“韩日会谈正在积极协调中，韩中会谈也在努力协商中，因此成功的可能性很高。为了以此次多边会议为契机举行（韩美日首脑会谈），正在积极讨论中。”该人士就尹锡悦与特朗普的会晤表示：“存在诸多变数，如有新的变化，我会告诉大家。”对于回国日程，他表示，“即使有0.1%的追加变数，也不能断言几天、几点到达”，暗示根据与特朗普会晤的安排，回国日程会有所不同。

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