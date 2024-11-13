特朗普第二期，任命“超级鹰派”出任外交安保两巨头. November. 13, 2024 08:11. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 据悉，美国当选总统特朗普内定参议员马可·卢比奥（53岁，佛罗里达）为新政府国务卿，众议员迈克尔·沃尔兹（50岁，佛罗里达）为总统国家安全事务助理。有分析认为，共和党内代表性强硬派被提拔为外交安保“两巨头”，加强对中国和朝鲜等的制裁和军事遏制力，以及对韩国等盟国的军事贡献施压，将成为“特朗普第二期”外交安保政策的核心基调。 《纽约时报》和美国有线电视新闻网（CNN）等媒体当地时间11日报道称，“特朗普将提名卢比奥为国务卿”。同一天，《华尔街日报》报道说：“特朗普向沃尔兹提议担任国家安全事务助理。” 卢比奥出身于为躲避古巴共产革命而移居美国的移民家庭。如果他就任政府首席国务委员、总统继承顺序第四位的国务卿，将成为第一位拉丁裔美国国务卿。卢比奥在2016年总统选举共和党竞选中与特朗普展开竞争，但最终败北。此后，他宣布支持特朗普，并被认为是今年副总统候选人的代表性亲信。出身于绿贝雷（美国陆军特战队）、曾被派往阿富汗的沃尔兹，也是特朗普在2020年选举中败北后主张选举“不正当”的“特朗普忠诚派”。 卢比奥和沃尔兹是主张对中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等美国敌对国家进行强硬应对的共和党鹰派。卢比奥还主张限制对中国的投资、加强技术限制、提高关税等，受到了中国政府的制裁。在2019年朝美首脑会谈时，他把朝鲜国务委员长金正恩称为“暴君”，并表示：“不相信朝鲜无核化会成功，今后也不会相信。”沃尔兹主导了抵制2022年北京冬奥会等，并在朝美紧张局势加剧时主张：“应该把（关于朝鲜的）所有军事选项放在桌子上。”特朗普第二届政府负责外交安保的首长们都是对朝鲜无核化持强烈怀疑态度的人物。 两人的共同点是，都支持特朗普提出的停止对乌克兰的援助等“美国优先主义外交政策”。他们不仅要求增加驻韩美军防卫费分摊额，而且要求韩国在牵制中国方面发挥作用的压力也将加大。沃尔兹在2022年议会听证会上发言称：“如果中国侵略台湾，韩国和日本等同盟国也应该做好允许动员兵力的准备。”

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