特朗普在与普京通电话时要求“不要扩大乌克兰战争”. November. 12, 2024 08:31. by 趙은아 achim@donga.com. 据《华盛顿邮报》10日报道，美国当选总统特朗普在总统选举第二天即当地时间7日与俄罗斯总统普京通电话时表示：“不要在乌克兰扩大战争。”特朗普在竞选期间强调，“如果就职，将在24小时内结束乌克兰与俄罗斯之间的战争。”有分析认为，特朗普有可能以与普京通电话为契机，正式开始讨论结束战争问题。 《华盛顿邮报》援引消息人士的话报道说：“特朗普与普京通电话，让人想起在欧洲有相当（规模）美军的存在。”《华盛顿邮报》的报道还说，特朗普和普京就恢复欧洲和平问题进行了讨论，特朗普为了尽快解决战争，对不久后再次进行对话表示关注。 据悉，特朗普在通话中还提到了“领土问题”。他在9月底的一次游说中曾表示：“乌克兰应该稍微放弃（领土）。最糟糕的谈判也比现在好。”对此，有分析认为，特朗普提及领土可能包括乌克兰放弃目前被俄罗斯占领的部分本土。《华尔街日报》6日报道称，“特朗普的亲信们正在讨论把乌克兰加入北约至少推迟20年、在维持现有战线的情况下建立非军事区的方案等结束战争的构想。” 此外，《纽约时报》10日报道称，尽管特朗普要求俄罗斯克制扩大战争，但俄罗斯为夺回被乌克兰占领的库尔斯克州本土，集结了包括朝鲜军人在内的5万名兵力。《纽约时报》分析说：“俄罗斯即使不从乌克兰东部战线撤走兵力，也可以确保追加兵力，在多个战线上同时施压。”美国有线电视新闻网（CNN）也预测，俄罗斯军队和朝鲜军队将在“数日内”与乌克兰军队正式交战。

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