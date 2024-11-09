刹不住车的尹锡悦支持率，跌至17%，再创历史新低. November. 09, 2024 07:53. by 黄亨准记者、赵亨权记者 constant25@donga.com、buzz@donga.com. 在距离尹锡悦总统任期中间点（10日）还有两天的8日，舆论调查结果显示，对尹锡悦履行国政肯定评价的比率为17%，刷新了就任以来的历史最低值。作为国政动力的心理马其诺防线，其国政支持率上周首次跌破20%大关，仅过一周就直线下降。 据悉，被认为是尹锡悦国政支持率下降核心原因的总统夫人金建希，直到年末为止不会进行对外活动。共同民主党等在野党当天在国会法制司法委员会全体会议上单独处理了“金建希特检法”，并预告了将在14日的全体会议上进行表决，展开了特检法总攻势。、 韩国盖洛普8日公布的11月第一周舆论调查结果显示，尹锡悦的履职肯定评价为17%，比上周下降2个百分点。否定评价达到74%，是就任以来的最高值。在否定评价理由中，“金建希问题”（19%）连续3周最高，比率高于上周（17%）。 浮动层比率较高的首尔等首都圈和忠清地区的肯定评价也急剧下降。与上周相比，首尔（17%）下降5个百分点，大田、世宗、忠清（18%）下降11个百分点。不支持特定政党的无党派人士（8%）、不清楚政治倾向或没有表明立场的应答者（16%）的国政支持率也有所下降。 在保守倾向较强的70岁以上人群中，肯定评价比率也从上周的41%下降7个百分点，跌至34%。据分析，上周支持率大幅下降的大邱、庆北和釜山、庆南、蔚山，国政支持率再次上升，但尹锡悦的另一个核心支持层和具有中立倾向的浮动层民心的背离现象正在加速。 国民力量党议员金在燮（首尔道峰甲）表示：“大邱庆北地区的支持率上升绝对不是‘尹总统现在做得很好’的信号，而是危机意识的表露。实际上，如果去地方上走一走，保守核心支持层的民心背离现象非常严重。首都圈的民心真的很不好。” 国民力量党代表韩东勋首次就尹锡悦的记者招待会表明立场。他表示：“现在重要的是以符合民心的水平具体、有速度地付诸实行。将比现在更加与总统室进行沟通和说服。”

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