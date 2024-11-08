WBSC“Premiere 12”韩国代表队公布28人大名单，LG队6人入选. November. 08, 2024 08:37. by 姜泓求 windup@donga.com. 参加世界棒垒球联合会（WBSC）超级12强赛（Premiere 12）的韩国棒球代表队7日公布了最终28人大名单。以队长宋成文（Kiwoom•内野手）为首，共有14名投手、2名捕手、8名内野手、4名外野手榜上有名。截止到前一天，共召集了34人，在首尔高尺天空巨蛋体育场进行训练，在删选掉6人后最终确定了名单。 从韩国职业棒球队来看，LG队派出的球员最多，达6人。取得常规赛和韩国大赛综合冠军的KIA队以5人紧随其后。相反，韩国大赛亚军三星队是10支球队中唯一一支没有选手进入最终28人大名单的球队。虽然有4人入选集训名单，但具滋昱（外野手）和元兑仁（投手）在韩国大赛途中受伤，金英雄（内野手）和金智赞（外野手）则在集训过程中受伤，最终遗憾未能入选国家队。 柳仲逸主教练带领的此次国家队的最大武器被认为是候补投手训练区。在所属球队担任终结投手的选手有起亚队的郑海英、LG队的刘泳澯、斗山队的金泽延、KT队的朴英贤、SSG队的赵丙炫等5人。有评价认为首发投手阵容相对较弱，因此柳教练正在考虑让候补投手们打2、3局。 7日结束国内训练后，代表队将于8日上午通过仁川国际机场前往大赛小组赛B组比赛的举办地台湾台北。韩国队将依次与中华台北队（13日）、古巴队（14日）、日本队（15日）、多米尼加共和国队（16日）、澳大利亚队（18日）展开小组赛交锋。A、B组前两名共4支球队将进军在日本东京举行的超级轮比赛。柳教练说：“首先球队的目标是去日本。我们会把每场比赛都当作决赛来面对。”

한국어