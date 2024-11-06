在秋庆镐等亲信的劝说下，总统室深夜宣布“尹锡悦将举行记者会”. November. 06, 2024 08:39. by 黄亨准记者、李相宪记者 constant25@donga.com、dapaper@donga.com. 总统办公室深夜正式宣布尹锡悦总统将发布对国民谈话和举行记者招待会的计划，其背景备受关注。总统室4日晚10点左右通过媒体公告，公布了7日召开记者招待会的计划。 据悉，尹锡悦最终决定7日举行记者会是在4日下午。总统秘书室长郑镇硕等幕僚团建议尹锡悦在迎接任期中间点（10日）之际，在预定下周的出访前召开记者会，国民力量党院内代表秋庆镐也提出了同样的意见。随着执政党内部的建言集团不断提出建议，尹锡悦改变了想法。有人说，这是因为总统夫人金建希同意了。 据悉，秋庆镐4日下午在龙山总统室会见尹总统，并与郑镇硕等一起讨论了悬案。秋庆镐5日在国会会见记者时表示：“有传闻说，（尹总统表明立场）是在11月末左右，我觉得大大早于这个时间会更好，如果能尽量在出访之前安排，人们对各种情况的理解也会提高。据我所知，总统经过深思熟虑后，当晚做出了最终决定。”据悉，负责记者会的弘报首席室收悉记者会计划也是在晚上9点左右。据说，总统室认为5日之前难以保证保密，所以当晚向媒体进行了公告。 尹锡悦下此决心，似乎是因为他与明太均的原声录音被公开，国政支持率跌至20%以下等。在介入公推等相关疑惑日益增大的情况下，他最终同意“应尽快安排时间直接向国民解释”的判断。 但国民力量党代表韩东勋当天表示：“我不知道（秋庆镐与尹锡悦会面一事）。在媒体快要报道的时候收到了（关于7日记者会计划）的通知。”

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