一番混乱之后，李在明“同意废除”金融投资税. November. 05, 2024 08:10. by 尹多彬记者、崔慧玲记者 empty@donga.com、herstory@donga.com. 共同民主党代表李在明表示，同意废除原定于明年1月实施的金融投资所得税。李在明4日在最高委员会议上表示：“不得不考虑1500万股票投资者的立场。我们决定同意废除政府和执政党推行的金融投资税。” 在8月共同民主党全党大会期间，李在明首次提出“推迟金融投资税”的可能性，其后党内围绕实行、推迟、废除的争论持续了3个月左右。最终，作为最近持续的“右倾”活动的一环，李在明选择了废除。对此，国民力量认为“虽然为时已晚，但值得庆幸”，并表示将在本月内处理废除金融投资税的法案。 李在明表示：“虽然考虑了将金融投资税免除限额从5000万韩元提高到1亿韩元等多种制度，但是得出的结论是不能解决目前股市的结构危险性和脆弱性。虽然根据原则和价值强行推进是正确的，但现在大韩民国的股市太难了。” 李在明就共同民主党推翻关于实行金融投资税的立场表示：“痛心地接受改革进步阵营关于违背原则和价值的的指责。”与此同时，他承诺在定期国会上处理在野党长期以来主张的《商法修正案》，并开始着手处理废除金融投资税带来的后续影响。李在明说：“从定期国会方案中允许‘漏掉实在内容’的商法理事忠于股东义务条款开始，将实行改善对策。”如果商法修订案加强对股东的理事责任，预计会引发财界强烈反对。 国民力量党代表韩东勋表示：“共同民主党（对金融投资税）做出了合理的判断。个人评价他们久违地启动了政治。”该党院内代表秋庆镐表示：“将立即着手协商，以便在11月的全体会议上处理废除金融投资税的问题。”

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