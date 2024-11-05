共同民主党修订《商法》,恐将妨碍企业经营. November. 05, 2024 08:08. . 共同民主党代表李在明表示，将在此次定期国会上推进商法修订，扩大“理事忠诚义务”的对象。也就是说，在同意国民力量党推进的废除金融投资所得税的同时，要修改商法，以实现“股市先进化”。问题是，修改商法很有可能导致对理事们的诉讼泛滥，与共同民主党的立法宗旨相反，从中长期来看很有可能损害企业价值。 已有十多名共同民主党议员提交商法修正案，内容是把目前商法中理事的忠实义务对象从“公司”扩大到“股东”“全体股东”等。执政党方面，金融监督院院长李福铉多次提出修改商法的意见，但在遭到经济界“经营环境将迅速恶化”的反对后，未能确定明确的立场。 经济界担心，如果将忠实义务对象扩大到“全体股东”等，韩国企业将易于遭受外部攻击。也就是说，如果确保部分股份的行动主义基金以理事会的决定为问题，滥发诉讼，理事们在心理上就会萎缩，对结构调整、并购等重要决定感到巨大负担。迫于小额股东的要求，企业很有可能不会着眼于长远投资，而是在短期刺激股价的分红、销毁本公司股票上使用更多的资源。 共同民主党表示，将强化股东可以集中投票给特定理事候选人的“集中投票制”，并推进除大股东指定的理事外义务性设立监查委员的“监查委员分离选拔制”。与发达国家不同，在没有分级议决权等防御手段的情况下，如果引进这种制度，企业将在经营权防御上消耗过多的能量。 最近，国内外对冲基金购买韩国大企业的股份后，要求变更董事会结构、扩大分红的事情迅速增多。即使不是这样，企业也面临着美中霸权战争导致的贸易秩序变化、人工智能引发的产业结构重组等史无前例的挑战。为了应对剧变的情况，出台支援政策尚且不够，在这种情况下，还要推进迟缓企业决策、束缚经营步伐的立法，只会是严重的臭招败笔。

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