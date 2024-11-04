每周只工作52小时，在AI-半导体战争中能有胜算吗？. November. 04, 2024 07:56. . 在各国就人工智能（AI）和半导体市场霸权展开激烈战争的情况下，韩国也要求高年薪研究员等排除在每周52小时制适用对象之外。美国、日本等国家正在实行限定高薪管理人员、专业人员，不设限工作时间的所谓“白领免时限（White Collar Exemption）制度”，得益于此，可以确保AI和半导体产业的竞争力。有人担心，只有韩国运用僵硬死板的每周52小时制，稍有不慎就会掉队。 NVIDIA（英伟达）、TSMC（台积电）研究所的灯不熄灭是因为可以“赶着工作，赶着休息”。在美国，每周收入超过684美元（约94万韩元）的管理职、专门职、电脑职、营业职劳动者或年收入超过10.7432万美元（约1.483亿韩元）的高年薪劳动者不受工作时间限制。日本有“高度专业”制度。金融商品开发者、研究开发者、注册会计师、律师等年薪超过1075万日元（约9700万韩元）的高薪者将被排除在工作时间限制之外。在美国或日本，如果年薪高，而且具有可以与公司协商的专业性，就可以增加工作时间和相应的津贴。 相反，韩国连尖端产业研究院也统一适用每周52小时工作制，因此有分析认为，这是生产效率和技术水平下降的原因。半导体业界相关人士表示：“英伟达、台积电研究员们通宵埋头研究期间，我们的研究员们的情况则是，经过讨论，想出点子就下班。”根据去年韩国产业技术企划评价院的调查，在新一代半导体领域，韩国的技术水平与最高技术国美国（100）相比，从2019年的92.9持续下降到了去年的86.0，差距正在拉大。 英伟达挤掉传统半导体强者英特尔，被纳入道琼斯30产业平均指数，随着AI的出现，半导体产业正在经历剧变期。但是，韩国AI用半导体落后于美国和中国台湾，通用半导体则面临中国内陆攻势等严重的危机。为了确保找回半导体产业主导权的压倒性技术力，哪怕是限定尖端产业人力，也要积极研究放宽或免除工作时间限制。

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