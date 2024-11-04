悲喜两重天！本赛季从未哭过的李刚仁和从未笑过的黄喜灿. November. 04, 2024 08:01. by 金正勋记者 hun@donga.com. 李刚仁（23岁）活跃的巴黎圣日耳曼（PSG）在2024~2025赛季法甲联赛（一级联赛）中延续了开季后10场不败的纪录。 PSG队在3日举行的与朗斯队的法甲联赛10轮主场比赛中，上半场第4分钟由乌斯曼•登贝莱（27岁）首开纪录，并一直将该比分保持到了终场结束。至此，PSG队从揭幕战开始就以8胜2平（积26分）的战绩守住了联赛领头羊的位置。与排名第2位的摩纳哥队（积20分）的积分差距也拉开到了6分。PSG在上个赛季的34场联赛中只输掉了2场比赛，获得了冠军。PSG是法甲联赛中唯一一支开季以来保持不败的球队。 当天下半场第16分钟，替补先入一球的主人公登贝莱上场的李刚仁没能追加贡献攻击点（进球或助攻）。李刚仁本赛季共参加了10场法甲联赛比赛，攻入4球。 相反，黄喜灿（28岁）所效力的狼队当天在与水晶宫队的英格兰足球超级联赛（EPL）主场比赛中以2比2握手言和，自揭幕战后10场无胜绩，在英超排名垫底。下半场第15分钟，被对方先拔头筹的狼队在7分钟后攻入扳平比分的进球，5分钟后又攻入了反超比分的一球。但是5分钟后又被对方扳平了比分，最终双方战成平局。上月11日在2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛与约旦队的比赛中脚踝受伤的黄喜灿当天没有出场。 当天只增加1分的狼队目前0胜3平7负（积3分），两场比赛后再次滑落至联赛最后一名。在英超联赛中，开赛后连一场胜利都没有拿到的球队只有狼队和本赛季升级到英超的伊普斯维奇队（积5分）。

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