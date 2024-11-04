哈里斯与特朗普之间的竞争白热化，“支持率差距与剃须刀厚度一样微小”. November. 04, 2024 08:00. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 距离5日（当地时间）举行的美国总统选举只剩一天，但在决定胜负天平的“七大摇摆州”（宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州、乔治亚州、北卡罗来纳州、亚利桑那州、内华达州），民主党总统候选人兼副总统卡梅拉•哈里斯与共和党总统候选人兼前总统唐纳德•特朗普之间的支持率差距依然维持在1个百分点左右，竞争相当激烈。当地有评价认为，这种差异和“剃须刀片厚度（razor-thin）”一样微小。两位候选人为了在大选前的最后一个周末2~3日分出胜负，将最后的火力集中在了核心竞争州宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州。 哈里斯和特朗普2日在“阳光地带”（意为南部温暖地区）内的核心激战地北卡罗来纳州进行了对抗游说。哈里斯呼吁反对特朗普的共和党选民和摇摆选民支持自己，她说：“特朗普想把意见不同的人送进监狱，但我会让他们坐在同一张桌子上。” 相反，特朗普候选人则表示“我们不能承受失去北卡罗来纳州的危险”，开始团结支持层。特朗普候选人在同一天的密歇根州游说中也鼓励支持层投票，他说：“就当我们落后1个百分点吧。” 另外，不亚于支持率竞争的两位候选人针锋相对，在大选竞选期间一直成为话题的“非法移民”、“堕胎”、“经济”等争论焦点和“事前投票率”、“白人女性选民”、“隐藏的特朗普支持者（Shy Trump）”等变数也备受关注。非法移民、堕胎、经济依然是两位候选人在游说时经常强调的内容，到最后也会对选民的投票产生相当大的影响。 有评价称，以7大摇摆州为中心创下历史最高纪录的事前投票率和“性别鸿沟（gender gap）”比任何选举时都更加明显，最近对哈里斯的支持率越来越高的“白人女性选民”的投票也是有意义的变数。而所谓的“隐藏的特朗普支持者”能发挥多大的影响力也是重要的看点。

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