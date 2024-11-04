“当英伟达通宵埋头研究时，韩国半导体企业受困于每周52小时工作制”. November. 04, 2024 07:59. by 郭道英 now@donga.com. 越来越多的人指出，韩国半导体企业被“每周52小时工作制”等限制束缚，无法前进。1日（当地时间），在美国股市聚集了30家超优良企业的道琼斯指数中，英特尔被排除在外，包括英伟达（NVIDIA）在内，以人工智能（AI）半导体为先导的英伟达式的迅猛发展得到了确认。因为英伟达的成功背景是“高强度业务和破格的补偿”的劳动文化。 据半导体业界3日透露，在硅谷，英伟达被比喻为“压力锅（pressure-cooker）”。这意味着集中工作并出结果。自称“Nvidian”的3万名职员随时都在加班。尽管如此，公司去年的离职率仅为2.7%。这远远低于半导体业界的平均离职率17.7%。 这与被每周52小时工作制束缚的国内产业界截然相反。据韩国产业技术企划评价院的调查显示，在新一代半导体领域，韩国的技术水平与最高技术国美国（100）相比，从2019年的92.9持续下降到了去年的86.0。半导体业界相关人士透露：“韩国研究员们的情况则是，经过讨论，想出点子就下班。”在韩国，对于高收入专门职，要求引进主要国家的劳动限制例外规定（white-collar exemption）的要求也越来越大。

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