ROSÉ的《APT.》荣登英国官方单曲排行榜第2位. November. 04, 2024 07:58. by 李智允记者 leemail@donga.com. 女子组合BLACKPINK的ROSÉ（照片•朴彩英）与世界级流行歌手布鲁诺•马尔斯合作发行的单曲《APT.》在英国官方单曲排行榜上排名第二。这是历代K-POP女歌手在该榜单的最高排名。 根据1日（当地时间）公开的最新排名，《APT.》继吉吉•佩雷兹的《水手之歌（Sailor Song）》之后位居第二。英国官方单曲排行榜与美国Billboard并称为世界两大排行榜。作为K-POP歌手，2012年PSY凭借《江南Style》成为唯一一个登上该排行榜榜首的K-POP歌手。《APT.》在上个月25日首次以第4名的成绩进入该排行榜。 将于下月公开的ROSÉ的首张个人正规专辑《rosie》的先公开曲《APT.》是从韩国酒类游戏“公寓游戏”中获得灵感制作的，其反复、令人上瘾的副歌部分在全世界享有很高的人气。ROSÉ上个月29日在Billboard主单曲排行榜“HOT100”中占据第8位，成为继防弹少年团•朴智旻•田柾国（第1位）、PSY（第2位）等之后进入“HOT100”前10名的第5位K-POP歌手。上月18日公开的YouTube MV点击量超过了2.4亿人次。

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