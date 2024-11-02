美国国务卿：“8000名朝鲜军人被部署在俄罗斯库尔斯克……预计几天内参战”. November. 02, 2024 07:21. by 申镇宇记者、华盛顿=孙孝周记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 美国布林肯当地时间31日表示，8000多名朝鲜军人已经被部署在俄罗斯本土激战地库尔斯克州，并有可能在数日内投入战斗。 布林肯当天在美国华盛顿举行的“第六届韩美外交国防（2+2）部长会议”结束后，在联合记者会上做出了上述表示。对于俄罗斯总统普京，他批判道：“越来越多的俄罗斯人从乌克兰扔进了自己制造的‘绞肉机’，俄罗斯每天有1200名士兵死亡，现在又把朝鲜士兵拉进来。”美国国防部长劳埃德·奥斯汀也强调：“如果朝鲜军队支援或参与战斗，将成为合法的攻击对象。（俄罗斯使用朝鲜雇佣兵）说明俄罗斯的力量已经减弱，面临着很多问题。” 奥斯汀还表示：“美国将向乌克兰提供弹药和车辆等核心支援，并在几天内公布追加安全支援对策。”他还表示：“将与韩国等合作伙伴一起讨论能否应对危险的紧张高潮状况。”分析认为，韩国政府去年已经以“租借”的方式向乌克兰迂回支援了50万发155毫米炮弹，这意味着可以向韩国请求租借炮弹等武器支援。 对于朝鲜至今为止向俄罗斯支援的武器规模，韩国国防部长金龙显表示：“炮弹接近1000万发，是数百万发。已经支援了1000多枚导弹。” 布林肯当天强调：“朝鲜军队正在俄罗斯进行炮兵、无人机、战壕攻略等训练。”这被认为是朝鲜即将投入战线的征兆，同时也暗示了朝鲜军队将在战斗中起到重要作用。 特别是，韩国政府担心，朝鲜通过此次派兵，有可能大幅提高无人机技术和相关运用能力。政府消息人士表示：“朝鲜最近在平壤继续进行无人机训练。通过此次派兵，朝鲜立即取得的最大成果可能是学习无人机运用的实战经验。” 无人机被认为是乌克兰战争中最引人注目的武器。朝鲜此前在8月公开了新型自爆无人机，当时有评价称与带有十字翅膀的俄罗斯自爆无人机“柳叶刀”相似。

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