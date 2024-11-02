尹锡悦支持率跌至10%线上……大邱庆北也只有18%. November. 02, 2024 07:20. by 申娜莉记者、金俊一记者 journari@donga.com、jikim@donga.com. 舆论调查结果显示，尹锡悦总统执政所获肯定评价率自就任总统后首次下降到10%线上。在距离任期中间点还不到10天之际，被评价为失去国政运营动力的“心理马其诺防线”——20%线已经崩溃。国民力量党内一片沸腾，认为：“已经出现了任期末才会出现的10%左右的下滑。如果尹总统不采取特别措施，支持率就无法停止下降。” 韩国盖洛普10月29日至10月31日实施的舆论调查结果显示，认为尹锡悦履行国政“做得好”的评价是自就任以来的最低值19%。认为“做得不好”的否定评价也达到了72%的最高值。 特别是，根据当天的调查，保守势力的核心地盘大邱、庆北地区对总统国政运营的支持率也比上周的26%下降8个百分点，为18%，保守民心也出现了背离现象。这一数值比全国平均水平低1个百分点。在大邱庆北地区，对尹锡悦国政运营的肯定评价达到10%线尚属首次。这低于执政党在议会选举惨败后（4月26日）进行的调查支持率（25%）。 不仅是大邱庆北地区，尹锡悦的核心支持基础釜山、庆南，国民力量党支持层、保守层、60多岁人群等的国政运营支持率都呈下降趋势。釜山庆南地区比上周（27%）下降5个百分点，为22%，60岁以上的应答者也比前一周下降7个百分点，只有24%的人给予了肯定评价。回答“政治倾向保守”的人占33%，比上周（40%）低7个百分点，回答“国民力量党支持者”的人也比前一周下降4个百分点，跌至44%。 有分析认为，调查期间的最后一天即10月31日，共同民主党公开的尹锡悦和“介入公推疑惑”核心当事人明太均之间的通话被公开，对支持率下降起到了一定作用。韩国盖洛普分析说：“其反响将在今后显现。”意思是说，支持率有可能进一步下降。 国民力量党领导层相关人士表示：“核心支持层全部流失已经得到确认。对于总统夫人金建希的问题，尹总统只有坦率地说明并进行大规模的人事改革，才能停止支持率的下降趋势。” 总统秘书室长郑镇硕当天在国会运营委员会的国政监查中表示：“我认为（尹总统）也知道舆论调查结果。为了填补这一空缺，将加倍努力。”

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