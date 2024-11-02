想要悄悄掩埋的“最近一代”. November. 02, 2024 07:20. by 李智允记者 leemail@donga.com. 想象一下，一名刚大学毕业的新职员和吃货部长。你问稚气未脱的职员：“对最近多巴胺上瘾的世态怎么看？”如果联想起对方大大方方地表明自己意见的样子，很有可能是偏见。作者经历的统计正确答案如下。“僵硬的演技。” 这本书分析了与老一辈观念不同的日本“最近的年轻人”。虽然表面上看起来很有活力，但这些人没有特别想做的事情，最大限度地掩埋自己，虽然很合作，但只要是让他们做的事情，他们就不会做。从年龄段来看，从大学生开始，以20岁出头为调查对象。作者是日本石川县金泽大学教授，在书中他详细融入了在学校和企业亲身经历的轶事。 提出各种问答和思考实验，打破对年轻人的认识。MZ一代（千禧年+Z一代）的扁平标签赋予了进取的形象。但是书上说：“他们对决定的行为感到强烈的恐惧和压力”，“在散发出诚实的形象的同时，通过减少不必要的语言和行动来操纵大人。” 也正面反驳了无条件讨厌聚餐的预测。虽然他们重视私生活，不关心出人头地，但参加会餐的比率摆脱了长期持续的减少倾向，再次呈现出增加趋势。对此，作者解释说：“因为对于想成为善良孩子的年轻人来说，没有坚定的自我拒绝，配合周围的人比较方便。”到处提示日本政府等实施的问卷调查结果，支持了论点。 在讲述日本的年轻人时，有些地方会让人感到与韩国现实存在距离。但是，该书将宽松教育（脱离灌输式教育的重视经验型教育）和经济停滞等列为“善良的孩子综合症”的原因，从这一点来看，该书给正在走类似趋势的韩国也带来了不小的启示。

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