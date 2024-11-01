美国“60天停战方案”泄露……真主党新领导人：“继续走战争之路”. November. 01, 2024 07:51. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 美国拜登政府起草的、旨在让以色列和黎巴嫩亲伊朗武装团体真主党“停战60天”的停战谈判草案被泄露。虽然泄露经过尚不清楚，但有人怀疑是不是有否定势力介入了停战。真主党新领导人纳伊姆·卡西姆也表示“将继续走战争之路”，因此有分析认为，实现停战仍然困难。 据以色列官方媒体公共广播公司10月30日报道，最近正在访问以色列和黎巴嫩的拜登政府的中东特使阿莫斯·霍克斯坦同月26日起草了一份谈判草案，其内容为，以色列和真主党停战60天期间，联合国维和部队和黎巴嫩军队没收真主党的武器，以色列在停战开始一周内撤出黎巴嫩。据悉，霍克斯坦和以色列总理内塔尼亚胡领导的内阁将于31日讨论该方案。 黎巴嫩总理纳吉布·米卡提10月30日在接受当地媒体采访时表示：“与霍克斯坦通了电话。乐观地认为，几天内，或许在（举行美国总统选举的）5日之前实现停火。” 但是，10月29日登上真主党领导宝座的卡西姆在首次电视演说中表现出了继续战争的意志。他说，真主党不是伊朗的代理组织，“我们不是代替任何人战斗，而是为了保卫黎巴嫩领土而与以色列战斗”。他还说：“只要我们认为合适，就可以接受停战，但目前没有人提出这样的建议。” 也有人提出，伊朗有可能在5日举行的美国总统选举前对以色列进行报复。10月1日伊朗用弹道导弹空袭以色列本土后，同月26日以色列也大举空袭了伊朗武器设施。伊朗高层相关人士对美国有线电视新闻网（CNN）表示：“伊朗对锡安主义政权（以色列）侵略的应对将是决定性的、痛苦的。可能会在美国总统选举前发动攻击。” 以色列对黎巴嫩的空袭也在持续。10月29日，以色列坦克进攻到了距离国境约6公里的黎巴嫩南部的基亚姆。据黎巴嫩官方媒体NNA通讯社等报道，这是自同月1日以色列军队在黎巴嫩南部发动地面战争以来，进入最深处的一次。

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