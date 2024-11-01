三星电子：“第四季度第五代HBM销量将有所扩大”. November. 01, 2024 07:50. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子第三季度在半导体（7~9月）事业中取得了3.86万亿韩元的营业利润。公司方面还暗示，有可能在年内向英伟达（NVIDIA）提供第五代高带宽存储器（HBM）“HBM3E”。 三星电子31日表示，据统计，第三季度的销售额为79.1万亿韩元，营业利润为9.18万亿韩元。半导体（DS）部门的营业利润为3.86万亿韩元。与前一季度相比减少了2.59万亿韩元。这是因为，在HBM的英伟达供应被推迟、通用市场中国产DRAM供应扩大的情况下，代工（半导体委托生产）和系统LSI事业部出现了1万亿韩元中后半段的赤字。此外，明年初待支付的1万亿韩元左右的奖金费用也产生了影响。三星电子解释说：“除了奖励等一次性费用外，考虑到代工•系统LSI事业部的赤字规模，预计存储器事业部的营业利润接近7万亿韩元。” 第三季度研究开发费创下了历代季度最高纪录8.87万亿韩元。这相当于第三季度整体营业利润的97%。 三星电子存储器事业部副社长金在俊（音）当天在发表业绩时，就HBM3E的供应相关情况表示：“已经完成了主要客户公司质量测试的主要阶段。预计第四季度（10~12月）销量将有所扩大”，暗示年内将向英伟达供应产品。

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