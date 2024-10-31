星巴克通知“每周须到公司上班三天，否则或将被解雇”. October. 31, 2024 08:09. by 林雨宣 imsun@donga.com. “要么来办公室，要么去别的公司。” 据彭博社29日报道，星巴克要求职员每周到公司上班3天，如果不遵守这一规定，可以进行解雇。在美国，新冠病毒全球性大流行之后在家办公变得普遍化，但最近以星巴克、亚马逊、戴尔等大企业为中心，要求职员“在办公室工作”的情况正在增加。 据彭博社报道，星巴克最近向职员们发送了电子邮件，要求他们在办公室工作。公司还公告称，将制定程序，对不遵守这一规定的职员追究解雇等各种责任。星巴克最近一直被业绩恶化所困扰。受此影响，今年8月首席执行官（CEO）萨克斯曼•纳拉辛汉辞职，引领快餐连锁店“Chipotle”的布莱恩•妮可被任命为新的CEO。 彭博社表示“星巴克是企业在职员‘回归战’中用鞭子代替胡萝卜的最新事例”，并提到了此前进行过相同尝试的亚马逊的事例。目前亚马逊职员每周在家工作2天。但是上个月，CEO安迪•杰希通过全公司公告要求“从明年1月开始每周到公司上班5天”。 杰希CEO表示：“回顾最近5年，可以看出在办公室一起工作的好处相当大。不仅是合作、头脑风暴、发明等，团队之间的连接也更加顺畅。”为此，亚马逊表示，将改变职员们的办公桌布局，以适应每周5天的工作。 几家企业除了解雇外，还以限制晋升等压迫职员回到办公室。今年年初，戴尔技术公司发布公告称：“选择远程工作的职员没有晋升资格。”华尔街主要银行也警告说，“如果在家工作，职业前景将岌岌可危。”《华尔街日报》（WSJ）报道说，随着要求到办公室上班的公司增加，美国主要城市的办公室空置率也趋于稳定。 对于公司方面的办公室工作要求，部分职员签名抗议、宣布辞职等，表示抗议。彭博社认为，部分企业要求职员到办公室上班，也有诱导职员自发离职的一面。但据悉，选择辞职的职员中也有公司不想失去的职员。

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