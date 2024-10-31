“如果朝鲜军俘虏愿意，可以送还韩国……国情院直接审问有困难”. October. 31, 2024 08:08. by 高度艺记者 yea@donga.com. 总统室高层人士30日表示：“觉得有必要提前组建并派遣分析（被派到俄罗斯的）朝鲜军队的活动和战况的小组。”甚至有消息称，派俄朝鲜军队有可能投入到前线，因此，关于考虑向乌克兰派遣“监督团”、以掌握朝鲜军队情报的方案，作出了上述表示。国家情报院院长赵太庸前一天在国政监查中就监督团表示：“这是掌握朝鲜军队力量的绝好机会。” 眼下，政府表示还没有决定派遣监督团，没有透露其构成或作用等。不过，即使派遣监督团，能否直接审问在战场上抓获的朝鲜军俘虏等也是敏感的部分，因此其可能性备受关注。 《东亚日报》当天综合了精通国际人道法和战争法的专家意见，结果显示，赴乌监督团难以发挥直接审问朝鲜军俘虏的作用。因为，韩国不是参战当事国，如果韩国情报机关对俘虏进行审问，可能会引发“越权行为”违反国际法的争议。外交消息灵通人士强调：“审问俘虏是交战当事国的权利，因此不是参战国的韩国原则上没有权力审问或参观。”曾任大韩国际法学会会长的岭南大学教授李龙浩（音）也表示：“从提供翻译的层面上，发挥‘助手’程度的作用倒是有可能。” 法律界普遍认为，即使政府向乌克兰派遣包括军方人士在内的参观团，也没有必要得到国会的同意。宪法规定，向外国派遣国军时，国会拥有同意权。但分析认为，只有政府向海外派遣军队执行战斗、补给等军队业务时，才需要得到国会的同意。高丽大学法学研究生院教授张永洙（音）表示：“派遣收集信息的监督团，似乎没有必要得到国会的同意。” 如果把在战场上抓获的朝鲜军人看作“战俘”，那么在战争结束后将其遣返本国（朝鲜）是国际法的原则。但是，对于希望前往韩国的朝鲜军人，也有可能会例外地带到韩国。因为考虑到朝鲜独裁体制的现实情况，希望归顺的朝鲜军队可能不是单纯的“战俘”，而可以认定具有“难民”性质。 1950年韩国战争当时，国际社会也曾对拒绝返回朝鲜的人民军俘虏采取不予送还的先例。但是，当时仲裁交换俘虏的国际红十字委员会通过主席文件明确表示这是“例外事例”，因此，如果将朝鲜军人带回国内，朝鲜或俄罗斯将提出“违反了国际法大原则”的问题，预计争议将会持续下去。

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