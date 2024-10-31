执政党议员：“每次去选区都会挨骂……体感尹总统的支持率在不到20%”. October. 31, 2024 08:06. . “尹锡悦总统好像误以为自己是参加奥运会的选手。他似乎认为只要不中途放弃，完成任期就可以了。” 在距离11月10日尹总统任期折返中点还有10天之际，国民力量党一名议员做出了上述表示。过去曾就职于政权的该议员说：“大选时不是我们齐心协力让他当上了总统吗?但尹总统的态度是‘我找回政权回来就行了，还希望什么?”最近只要询问不属于“真正亲尹锡悦派系”的执政党议员们“任期即将迎来折返点……”，便是一片担心和忧虑之声。也就是说，看不到对保守和党的未来的责任感。 在任期折返点即将到来之际，尹总统的国政支持率再次达到了政府上台以来的最低值20%。9月第二周首次下降到20%，之后略有上升，6周后国政动力实际上处于放电状态。 平时对总统持批判态度的执政党议员表示：“支持率本来就很低。如果支持率上升一两个百分点，就会感到安心，反而做出不该做的决定和行动。”在以民心为由要求解决总统夫人金建希问题的韩东勋代表面前，尹总统没有准备笔和便条，伸直了双臂面对面坐着，象征着这一点。当时，针对韩东勋关于总统室人事改革、金建希中断对外活动等三大要求事项，尹总统以没有得到确认的错误或具体的疑惑为由予以拒绝。也有人尖锐地批评说，尹总统和总统室制定了反驳民心的逻辑，并相信这是民心，陷入了被龙山外的氛围激怒的恶性循环。 也有人主张，实际感受到国政支持率已经进入了20%以下。多数首都圈执政党议员表示：“每次去选区时都会受到严重的批评。”保守阵营的岭南议员们也感受到了保守民心对总统的担忧。大邱和庆北的总统支持率也只有26%。 尽管如此，总统并没有为此做出任何努力。总统有必要与国民进行交流，察看不足之处，并加以修改，为提高支持率，改变态度。总统室以国会状况为由，反对引入能够体现最低水平变化的特别监察官制。对此有评价称，“好像在看躺着等待任期结束的卧式足球”。 总统也不会把完成任期当作目标吧。尹总统28日、29日接连就医疗、年金、劳动、教育等指出，“四大改革就是民生”，要求取得成果。尹总统还表示：“韩国政府的四大改革是，无论韩国国民生活在哪里，都要享受高质量的医疗优惠，建设一个不用担心养老的国家。”以在遥远的将来接受历史评价的“与历史对话”的说法方式，很难说服国民。 冬天将至。共同民主党准备穿长款羽绒服到场外，决心以政权的致命弱点金建希为纽带，高呼弹劾和下台，阻止总统完成任期。在任期过半之前，应该表现出切断这一环节的最小限度的努力。

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