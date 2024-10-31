尹总统理应发表施政演说. October. 31, 2024 08:06. . 据说，尹锡悦总统有可能不会亲自发表定于11月4日举行的2025年度预算案国会施政演说。还剩5天，但总统室除了“还没有定下来”之外，没有其他的解释。如果确定不参加，到时候听到的将是以由国务总理韩德洙代读的形式对2025年国政方向和677万亿韩元规模预算案进行说明。这意味着2013年以后11年间积累的总统施政演说这一传统将被打破。 1987年通过修改宪法引进的施政演说，是在国会审议新年预算案之前，总统亲自说明政府预算案内容、寻求国会协助的场合。虽然也有仅在任期第一年由总统主持的时候，但自朴槿惠政府以来，总统每年亲自访问国会的惯例已经固定下来，尹总统也连续两次访问国会。 总统室周围人士认为，不参加施政演说有可能是因为在野党的举牌示威或弹劾口号等。但是不能将此作为跳过总统国会演讲惯例的借口。去年的朝野争斗激烈程度不亚于今年，朝野政党还是签订绅士协定，最大限度地减少了本会议场的混乱，演讲结束后总统还与朝野政党代表共进了午餐。 仅对明年一年的国政和预算案进行说明一事，总统就完全有理由直接向国民报告。况且目前还存在朝俄军事合作、医疗大乱等诸多重大悬案。总统的责任是对此说明政府的立场，如果有反对舆论就诚实地进行说服。国民也有权直接听取总统对国政悬案的想法。 尹总统9月初也没有参加第22届国会的开院仪式，总统不参加开院仪式在87年体制下尚属首次。当时，总统秘书室长郑镇硕事后解释称，“在国会恢复理性并恢复正常之前，不会让（总统）去国会”，结果被批评“这是国会副议长出身人士能说的话吗?”。国会固然要改变，但无论发生什么情况，总统都要寻求国会的协助，表现出沟通的样子。在野党也应该克制侮辱国家元首的行为。总统访问国会、会见国会议长和朝野代表团、向国民伸出手去的事情，无论哪个政权都应该持续下去。

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