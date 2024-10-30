起亚队季后赛红利达52亿韩元，创历史新高. October. 30, 2024 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 队史第12次获得职业棒球韩国大赛（总决赛）冠军的起亚队（KIA）将获得历届最大规模的季后赛（PS）红利（分红）。据韩国棒球委员会（KBO）透露，今年PS的16场比赛（外卡决定战2场、准季后赛5场、季后赛4场、韩国大赛5场）门票全部售罄，共有35.355万名观众入场。因此，KBO通过门票收入赚取了历史最大规模的约146亿韩元。这比之前的最高纪录2012年的103.9223亿韩元（15场比赛）增加了约40%。 在入场券收入中，除去活动的各种费用（约40%），约87.5亿韩元将由进军PS的5支球队作为红利瓜分。起亚队将以常规赛冠军球队（17.5亿韩元）和韩国大赛冠军球队（35亿韩元）的身份共获得52.5亿韩元。这比去年获得综合冠军的LG队获得的29.43亿韩元多出约80%。 根据KBO联赛规定（第47条收入金的分配），常规赛冠军将拥有20%的红利，剩下的分配金中，韩国大赛冠军将拥有50%、亚军将拥有24%、季后赛失败队将拥有14%、准季后赛失败队将拥有9%、外卡决定战失败队将拥有3%。因此，三星、LG、KT、斗山队将分别获得16.8亿韩元、9.8亿韩元、6.3亿韩元、2.1亿韩元等红利。 再加上起亚还将获得母公司发放的奖金，但确切的规模尚未确定。如果按照KBO和10支球队制定的上限（PS红利的50%）母公司支付奖金的话，起亚队将获得约78.75亿韩元。

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