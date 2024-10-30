美国：“不会限制乌克兰对朝鲜军队使用美国武器”. October. 30, 2024 07:47. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 据确认，被派到俄罗斯的部分朝鲜军人最近前往乌克兰战争的最前沿库尔斯克州，美国国防部表示：“不会限制乌克兰军队用美国武器攻击朝鲜军人。”还公开了朝鲜向俄罗斯派遣约1万名兵力的事实。 美国国防部副发言人萨布里纳·辛格当地时间28日在新闻发布会上，被问到“美国是否对向朝鲜军队使用武器有限制”时回答说：“没有。”辛格还表示：“如果朝鲜军队投入前线，他们就是共同交战方。”国际法规定，作为共同交战方，攻击其国民不属于战争犯罪。 辛格强调：“如果朝鲜军队参与战斗，他们将与为本国主权领土而战的乌克兰人抗衡。美国承诺，只要乌克兰需要，不管是什么援助都会继续提供。”辛格还表示：“朝鲜向俄罗斯东部派兵约1万人。预计今后几周内将补充与乌克兰接壤的俄罗斯兵力。” 美国国务院发言人马修·米勒也在同一天的吹风会上表示：“俄罗斯将朝鲜军队部署在靠近乌克兰国境的库尔斯克地区。俄罗斯试图投入朝鲜军队支援与乌克兰军队的战斗和军事行动，这一点非常令人担忧。” 美国原先推算，朝鲜向俄罗斯出兵3000人左右。但随着派兵规模增加到1万名，投入军事行动的可能性也很大。美国总统拜登当天也首次提及朝鲜向俄罗斯派兵称，“情况非常危险”。 美国国会也主张，应该与同盟国共同应对朝鲜派兵问题。民主党参议院外交委员会主席本·卡丁25日在声明中表示：“为了对抗支持普京的朝鲜，美国将与同盟和伙伴们紧密合作。必须让俄罗斯在乌克兰彻底失败。” 相反，美国共和党总统候选人、前总统特朗普的核心外交安保参谋、前总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩28日在接受福克斯新闻的采访时，就乌克兰要求加入北约表示：“这太挑衅了，有第三次世界大战的危险。”他反过来表示，“对俄罗斯的制裁相对较轻”，主张加强对俄罗斯的制裁。

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