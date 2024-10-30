韩银总裁李昌镛：“预计今年经济增长率为2.2~2.3%…原因是出口量减少”. October. 30, 2024 07:46. by 李栋勋记者、世宗=宋慧美记者 dhlee@donga.com. 韩国银行总裁李昌镛预测，受出口不振的影响，今年的年经济增长率将低于8月份修正的预测值（2.4%）。但是，对于经济增长率下降导致经济停滞的忧虑，他反驳称“无法同意”。对于全面经济刺激政策的必要性，他表示“担心会有副作用”，表明了反对立场。 29日，出席国会企划财政委员会国政监查的李总裁表示，“今年的增长率很有可能比2.4%（韩国银行现有的预测值）低”，“我认为可能会下降到2.2~2.3%左右。”今年第三季度（7月至9月）出口环比减少0.4%，增长率也仅为0.1%，远不及韩国银行的预测值（0.5%），这表明有必要修改今年的增长率预测值。 李总裁认为增长率不振的原因是出口量的减少。李总裁表示：“出口金额没有下降，但是出口量减少了”，“要进一步分析是汽车罢工等暂时因素，还是竞争力减弱的问题。”对于明年的增长率预测，他表示：“很难马上说。虽然内需正在按照预想的渠道恢复，但出口会根据美国大选或中国经济恢复等对外因素而有所不同。” 对于朝野议员关于经济停滞的看法，他反驳称，“无法同意。年增长率高于潜在增长率（2.0%）。”对于需要积极的经济刺激政策的指责，他警告说：“如果全面实施经济刺激政策，可能会产生副作用。”据分析，这是因为担心利率下调措施导致物价上涨或释放的资金流入房地产市场。但他同时表示，“需要以目前陷入困境的个体户为对象的部分支援。” 副总理兼企划财政部长官崔相穆29日在国政监查中表示：“认识到小工商业者和个体户的困难，综合发表了针对性对策，我认为应该进一步加强这一措施。”

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