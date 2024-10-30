在学生阅读理解能力下降的情况下，引进人工智能教科书是否合适?. October. 30, 2024 07:39. . “不知道孩子们为什么要成为数字教科书的实验对象。本来就是过度沉迷于数码的时代，现在连教科书也用平板电脑看……” 预定明年的引进人工智能数字教科书在即，家长之间引发了激烈的争议。相当一部分家长在孩子们“智能手机上瘾”本来就很严重的情况下，不愿意连教科书都换成数码机器。有人担心人工智能教科书会降低学生的专注度和阅读理解能力，降低学习效果。目前世界上还没有一个国家全面引进人工智能数字教科书，这也是增加家长们不安的因素。 国会甚至收到了要求搁置引进人工智能数字教科书的国民请愿，一个月内得到56505名的同意，并移交给了教育委员会。 教育现场也出现了很多反对的声音。全国17名市道教育监中，有9人就引进人工智能数字教科书提出了“慎重意见”。全国市道教育监协议会最近也以财政负担和侵害个人信息等理由，向教育部发送了“需要调整速度，检查人工智能数字教科书的改善及完善事项后阶段性地引进”等意见。 人工智能数字教科书是副总理兼教育部长李周浩的重点事业。从明年3月开始，以小学三四年级、初中一年级、高中一年级为对象，数学、英语、信息、国语科目将优先适用人工智能数字教科书。学校借用“李海瓒第一代”，把明年接触人工智能数字教科书的一代称为“李周浩第一代”。教育部原计划从2026年起在国语、科学、社会、历史等科目引进人工智能数字教科书，但在舆论的强大压力下，最近表示将对2026年引进科目“调整速度”。 想来教育部应该感谢强烈的反对舆论。目前，教育现场连超高速网络等基本设备都不具备。将于明年3月引进的人工智能教科书英语、数学、信息，出版社通过检验要到下月底才能决定，测试时间只有3个月。这也是被批评仓促引进的部分。 被称为教育发达国家的瑞典在2017年引进数字教科书后，去年又废除了该制度。这是因为有人批评，由于过于数字化的学习方式，学习能力和阅读理解能力下降。实际上，评价小学四年级阅读能力的“国际阅读理解能力研究”显示，瑞典学生的平均分数从2016年的555分下降到2021年的544分，下降了11分。 韩国的教育现状如何呢？最近韩国教员团体总联合会对5848名教师进行调查，结果91.8%的人回答“学生阅读理解能力比过去有所下降”。当老师说到“事件始发点”时，出现了“老师为什么骂人”的反应；对于“族谱是什么”的提问，回答是“猪蹄包饭套餐”。由此可见，韩国在引进人工智能数字教科书的过程中，也需要完善对阅读理解能力下降的担忧。 教科书是公共教育的基础。哪怕就是现在，政府应该表明方针，考虑到有“仓促”的争议，将经过充分的讨论和完善，再引进人工智能数字教科书。因着急推进而失败的教育政策，会一直拖学生的后腿。

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