秘密资金审判论时隔12年终结日本自民党“一党独行”. October. 29, 2024 08:23. . 日本首相石破茂领导的执政党自民党在27日举行的众议院选举中惨败。在2012年以后的前4次选举中，自民党都单独获得过半议席，但此次与联合政权的另一轴心公明党加在一起也只有215个议席，未能过半（233席）。本月1日就任首相的石破茂就任8天就采取了解散议会的杀手锏，不想导致了朝小野大的局面。如果到明年7月参议院选举为止仍不能取得国政成果，则有可能成为短命首相。 自民党惨败的最大原因是未能摆脱派系秘密资金丑闻。以安倍派为中心的派别挪用部分赞助款，而没有将它记在账簿上，从去年底开始被检方调查出来。时任首相岸田文雄的支持率跌至10%左右后，对39名议员下达了“劝退”等处罚，岸田本人最终辞职。但自民党拖拖拉拉，未能斩断“腐败之链”。受到惩戒的议员们纷纷以无党派人士的身份参加竞选，自民党还向排除公推的每个议员选区发放了1.8亿韩元的国民税金。结果，牵连到秘密资金的46名议员中，超过六成接受了审判，连同联合执政的公明党代表和自民党的2名现任部长也落选。 恶化的民生经济进一步刺激了选民的意向。有不少人评价说，自民党在安倍执政时期通过“放钱”政策谋求经济增长，但只是拉大了贫富差距。由于长期的日元弱势，进口产品价格上涨，物价上涨，实际工资下降了2年多。这是不亚于秘密资金丑闻的选举不利因素。 日本选民甚至动摇了上任不到1个月的新首相。石破茂在右倾化的自民党中走的是非主流道路，得到了比较具有改革性的评价。连他也在就任后对改革犹豫不决，违背了与在野党对话的承诺，急忙解散了议会。结果，石破茂没能发表国民所希望的政策和政治改革、国民希望听到的信息，民心也没有等待。 石破茂表示，“问题在于日本没有正面面对战争责任”，表明了比较转变的历史观。但是，由于选举失败，韩日关系很难像期待的那样迅速改善。他的地位进一步动摇，不顾党内保守派和在野党的反对、做出韩国一直要求的“装满水杯另一半的决定”似乎并不容易。

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