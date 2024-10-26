因AliExpress-TEMU-SHEIN的袭击而歇业的缝纫中心昌信洞. October. 26, 2024 07:54. by 孙俊英记者 hand@donga.com. “48年来一直守护着昌信洞，第一次遇到目前这样的困难。” 23日下午，在首尔钟路区昌信洞。车庆南（65岁）看着空荡荡的缝纫工厂内部。他租了40多坪的该工厂经营，但现在别说是职员，连各种缝纫设备也消失了。车某说：“由于无法再承受赤字负担，今年2月将工厂挂牌出售，但至今仍未卖掉。牛仔裤工厂虽然还在运营中，但那里也很让人担心。” 60多年来一直以首尔钟路区和中区一带为中心的国内缝制业面临着枯死危机。20世纪60年代纤维产业蓬勃发展，缝纫工厂聚集的昌信洞一带“嗒嗒嗒嗒”的缝纫声不绝于耳。昌信洞胡同里每天早晨都挤满了前来订购衣服的东大门市场商人。 但是最近通过全球速卖通（AliExpress）、TEMU等中国电子商务企业和中国“即时时装（Instant Fashion）”企业SHEIN，廉价的衣服纷纷涌入国内市场，缝制业界可谓直接受到打击。在一带经营淑女装工厂的朴满本（55岁）叹息道：“想要购买中国产低价服装的人越来越多，今年的销售额比前一年减少了近50%。” 当天下午，昌信洞缝制胡同里到处都贴着写有“40坪租赁”的告示和歇业的缝制企业。通常，制作秋冬服装的10月是业界的旺季，但如今在缝纫胡同里再也找不到活力。 培养出“第二个安德烈•金”和禹英美等世界级设计师的服装学院最近也纷纷关门。当天记者访问的昌信洞一带的5家服装学院停业，大门紧闭。一位建筑管理员说：“在服装学院学习的话要找到工作才行，但现在没找到，所以今年2月停业后离开了。”同德女子大学服装设计系教授郑在宇（人名音译上同）表示：“如果韩国国内缝制业倒闭，那么前后方产业也必然会一起倒闭”，“在技术和单价方面，中国都处于领先地位，因此急需制定对策来挽救业界。”

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