越过红线的普京，首次提及朝鲜向俄罗斯派兵时说“我们知道该怎么做”. October. 26, 2024 07:54. by 巴黎=常驻记者赵恩娥、华盛顿=常驻记堵文炳基 achim@donga.com、weappon@donga.com. 俄罗斯总统普京当地时间24日首次提及朝鲜向俄罗斯派兵一事，称“这事情我们知道该怎么做”。有分析认为，当天上午俄罗斯国家杜马批准的《俄朝条约》中有关相互军事援助的条款实际上承认了朝鲜派兵。同一天，乌克兰当局表示，“在战争最前线俄罗斯库尔斯克州看到了朝鲜军队”，并暗示即将与朝鲜军队发生首次军事冲突。 据路透社等媒体报道，普京当天在俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山举行的金砖四国峰会总结记者会上，被美国记者问及佐证朝鲜向俄罗斯派兵情况的卫星照片的看法，他回答说：“卫星照片是真实的，如果有照片，肯定会反映什么。” 普京还提到了俄朝条约中明示军事援助的第四条，并表示：“根据该条款，我们做什么、怎么做是我们的事情。我深信不疑，朝鲜领导层会真诚接受这一协议。”这与前一天俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃否认朝鲜派兵一事、称之为“虚假、夸张情报”形成鲜明对比。 美国也把朝鲜称为“共同交战方”，再次确认朝鲜向乌克兰战争派兵的事实。正在欧洲巡访的美国国防部长劳埃德·奥斯汀24日在意大利罗马举行的记者会上表示：“有证据表明俄罗斯有朝鲜军队。朝鲜如果想作为共同交战方代表俄罗斯参战，那将是非常严重的问题。” 此外，乌克兰国防部情报总局表示：“第一批朝鲜派遣军被部署在与乌克兰接壤的俄罗斯西南部库尔斯克州。”据当地媒体报道，包括3名将军级官员和500名军官在内，朝鲜派兵的约1.2万人中，有一部分人23日在库尔斯克州首次被目击。英国《卫报》等媒体解释说：“乌克兰8月占领俄罗斯本土后，普京总统一直想报仇。”

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