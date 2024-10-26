如果总统不想局面闹得不可收拾. October. 26, 2024 07:54. . 6350多个，这是从今年5月起朝鲜向韩国放飞的气球。朝鲜在2016年至2017年一年里放飞的装有对南传单的气球约有1000个。短短5个月时间，这一数字就高达6倍以上。 据悉，首尔市长吴世勋最近敦促军方更加积极地应对垃圾气球。为了让气球爆裂，给它贴上发热计时器和火药，一再引发火灾，引起了吴市长的担忧。如果坠落在北汉山或南山发生大型山火怎么办？可能会发生人员伤亡的惨剧。 由于没有合适的方法，军方“最好尽快收掉掉落的气球”的态度近乎不作反应。很多市民的日常生活都暴露在危险之中，时间在流逝。但是，一旦发生大火、人员死亡，“将采取坚决的军事措施”，听起来像是在希望局面不好收拾。 这几天，朝鲜放飞了谴责尹锡悦总统夫妇的传单气球。气球落在了尹总统迎接外国首脑的国宾欢迎仪式上。卫星定位系统（GPS）瞄准了总统室。每当垃圾气球来时，军方都表示“没有危害安全的物质”。但是现在，谁也不能保证没有用威胁市民生命的物质来瞄准目标。 这就是鸵鸟思维。鸵鸟遇到猛兽把头埋进沙子。在危机来临的情况下，并不想解决问题，而是置之不理或视而不见。 尹总统对“金建希风险”的应对也类似。在11月10日任期还没有过半的时候，尹总统的国政运营支持率为20%的原因是什么，因为否定评价金建希问题排在第一位的原因是什么，只要稍微对民心感到敏感，就会知道原因。但在近1年的时间里，没有看到完全消除这种风险的样子。 一名执政党人士表示：“总统的危机不是来自外部爆炸，而是来自内部爆炸。所以更加严重。”据他透露，导致李明博总统国政支持率暴跌的疯牛病风波的原因，接近于外部冲击的“外爆”。但是，尹总统的支持率探底，是尹总统自己长时间放任“金建希风险”的内部矛盾造成的“内爆”。就像鸵鸟把头埋进沙子里一样。 “明太均风险”也是如此。金建希与明某进行了怎样的对话，其中到底是什么问题，总统室的幕僚似乎都不明白。应该也没有幕僚对尹总统说“调查一下进行了什么对话”。尹总统在与国民力量党代表韩东勋的面谈中表示，“和我不同，是想安抚明某，好好地举行选举”。但金建希为何要安抚明某，他没有说明。对于韩东勋要求整理“金建希人马”的人事改革，尹总统的态度是“他们做错了什么”。 一名熟悉尹总统的人士表示：“尹总统是不撞南墙誓不休的类型。”人事改革，不仅要在有具体错误的时候进行，也要在民心要求、需要变化的时候进行。时机很重要。如果认识到对金建希的舆论有多严重，如果因此国政运营动力失去力量，就应该现在做出决断。如果不想局面闹得不好收拾的话。

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