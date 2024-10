克服校园暴力,以足球崛起的高丽人少年之梦. October. 25, 2024 08:06. by 孙俊英记者、郑美京=实习记者 hand@donga.com. “进球后做庆祝动作时,会感受到在学校、补习班里从未感受到的快乐。” 高丽人第四代崔-亚历山大(14岁)10日在首尔麻浦区首尔世界杯体育场辅助竞技场结束足球比赛后,喘着粗气对记者说。亚历山大来自俄罗斯。他在小学1年级的2017年与高丽人第三代的父母一起进入了韩国。 亚历山大代表韩国参加了本月10日至12日由国际救援团体“希望朋友-饥饿对策”主办的结缘儿童足球大会“希望杯”。虽然他的国籍依然是俄罗斯,但他还是代表韩国队参赛。饥饿对策(Korea Food for the Hungry International)每2年主办一次的希望杯是为了邀请全世界的结缘儿童到韩国,帮助他们培养梦想而策划的。亚历山大当天表示:“虽然非常努力,但最终还是输了。” 亚历山大说:“在体验其他国家的文化时,想看看神奇的东西。如果足球踢得好,感觉可以走遍全世界,所以开始了这项运动。”接着,他补充道,“踢足球时,和队员们一起高喊‘加油’并击掌时,心情是最好的”,“看到直到最后都没有放弃的其他球队选手,感觉很帅。” 目前定居忠北清州市栗阳洞的亚历山大的生活其实并不顺利。今年3月,亚历山大在路上被2名前辈和1名同年级学生拳打脚踢。原来是学校的前辈们煽动打架,玩赌谁赢等游戏。 亚历山大当天被拳头击中嘴唇和脸部,被打得一塌糊涂,接受了4周的治疗,仅治疗费就达100万韩元以上。母亲因照顾儿子而遭到公司解雇。此后,亚历山大本人自愿转学到其他中学。 亚历山大目前只专注于自己的梦想足球。为了备战大赛,进行合宿生活,下午6点吃晚饭,一直练习到晚上11点。 亚历山大说:“胸前挂着太极徽章,像真正的足球选手一样生活,感觉非常有趣。我想努力练习足球,成为一名优秀的足球运动员。”

