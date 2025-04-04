戒严事态4个月后，尹锡悦弹劾案今天上午11时宣判. April. 04, 2025 07:19. by 黄亨俊记者、权具龙记者 constant25@donga.com、9dragon@donga.com. 宪法法院对尹锡悦总统弹劾案的宣判将于4日上午11时举行。由12月3日紧急戒严引发的弹劾政局时隔4个月即将结束。直到弹劾案宣判前夜，因赞成和反对弹劾而分裂的民意冲突仍在持续，尹锡悦和共同民主党代表李在明最终没有表明服从判决的态度。 据法律界3日透露，宪法法官们当天上午就是否弹劾尹锡悦举行评议，并制定了最终裁决书。宣判之前，法官们还有可能召开评议，修改裁决书。从4日上午11时起，宪法法院代理院长文亨培将宣读尹锡悦弹劾案裁决书。8名法官中如有6人及以上决定赞成弹劾，尹锡悦将立即被罢免，成为继朴槿惠之后韩国宪政史上第二个被罢免的总统。如果弹劾被驳回或案件被退回，尹锡悦将立即到龙山总统室上班，恢复职务。 直到弹劾案宣判前一天的3日为止，尹锡悦和李在明都没有宣布服从判决。尹锡悦当天没有表明立场，而是表示：“综合考虑维持秩序和警卫问题，决定不出席宣判。”据悉，尹锡悦正在研究根据弹劾案宣判结果直接发出信息的方案。 李在明当天没有提及是否服从，而是在参加“第77周年4·3牺牲者追悼仪式”后接受记者采访时提到了济州4·3事件和5·18民主化运动。他表示：“由于无法定罪为国民屠杀，今天再次发生了梦想通过（12·3）戒严实现军政的荒唐无稽的事情。” 赞成和反对弹劾的团体表示，宪法法院宣判后，他们将继续在宪法法院附近和光化门、汉南洞总统官邸前等地举行示威。因此，有人要求，即使在宪法法院做出决定后，尹锡悦和李在明也应作出说服支持者、寻求团结的表态。 但是，国民力量党和共同民主党当天也围绕服从宪法法院判决发生了冲突。国民力量党紧急对策委员长权宁世表示：“引发今天的事态，共同民主党的责任最大。”相反，共同民主党院内发言人卢钟勉表示：“当事人兼加害者尹锡悦必须服从（判决）。”

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