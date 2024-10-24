朝鲜开始在展开“爆破秀”的东海线上设置隔离墙. October. 24, 2024 08:21. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 据悉，韩国军方监视资产捕捉到的情形显示，朝鲜15日用TNT炸药炸毁京义线和东海线道路后，目前正在东海线上为建立混凝土屏障而设置构造物。分析认为，朝鲜此举的目的是，通过“爆破挑衅”拆除部分与军事分界线接壤的公路，并在原地修建隔离墙，以切断南北（韩朝）之间的物理联系。 据多名政府消息灵通人士23日透露，朝鲜在炸毁东海线道路后整理了残渣废土，并从本周起正式进行构筑物设置工作。据消息人士介绍，该建筑将起到混凝土防御墙的骨架作用，最终建成后，将通过铺设混凝土等方式开始设置防御墙。实际上，当天《东亚日报》在江原道高城统一展望台确认的结果显示，东海线爆破现场动员了100多名朝鲜军人和卡车挖掘机等重型装备，正在进行设置构造物的工作。 早在朝鲜15日炸毁京义线和东海线道路时，韩国军方曾表示：“据推测，朝鲜将在拆除道路的地点建立混凝土屏障。”目前，韩国军方认为，继东海线之后，京义线的爆破地点不久后也将开始构筑防御墙的事前工作——构筑物设置工程。韩国政府一名消息人士表示：“预计今年内将全部完成用隔离墙堵住道路的措施。” 朝鲜在一度被视为南北交流象征的道路上设置隔离墙的事前工作等进行隔断工作，也从侧面证明了内部的不安非常严重。韩国军方内外有分析认为，由于向俄罗斯派兵等原因，内部动荡加剧，“脱北”现象可能会持续，因此，此举可能是为了事先切断这一渠道。韩国军方相关人士表示：“京义线和东海线是朝鲜再次南侵时兵力和战车等电力移动的主要机动路线，但朝鲜不仅实行爆破，还设置屏障自行阻断，这证明不安感很高。”

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