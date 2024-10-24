乌克兰：“朝鲜第一支部队23日将抵达库尔斯克”. October. 24, 2024 08:21. by 趙은아 achim@donga.com. 乌克兰情报部门声称，朝鲜派出的第一支部队将于当地时间23日抵达乌克兰占领的俄罗斯本土激战地库尔斯克州。如果属实，朝鲜军队和乌克兰军队迟早会发生武力冲突。 据美国军事专门媒体《战区》等报道，乌克兰国防部情报局局长基里洛·布达诺夫22日声称：“朝鲜军队的第一支部队最快将于23日抵达俄罗斯南部的库尔斯克州，他们将帮助保护库尔斯克免受乌克兰军队的侵害。”乌克兰情报当局原先预测，派往俄罗斯的2600名朝鲜军人先遣队最快将于11月1日左右投入到库尔斯克。 库尔库斯州与乌克兰东北部苏美州接壤，位于俄罗斯东南部。乌克兰8月发动突袭性的地面战，占领了该州部分地区。这里和乌克兰东部地区一起被称为战争的最大激战地。 乌克兰总统泽连斯基22日通过演讲表示：“朝鲜军队两个旅正在（当地）训练，每个旅6000人。”分析认为，这一表态是在又一次强调，朝鲜军人正在参加乌克兰战争。泽连斯基提及的朝鲜军人数与国家情报院的分析相似，即朝鲜决定派遣包括特种部队在内的4个旅（约12000名）规模的兵力。 此外，自称俄罗斯独立媒体的“ASTRA”22日通过社交媒体电报频道上传了貌似朝鲜军人站在建筑物外部的视频。在视频中，可以听到“好累”“晚了”等带有朝鲜口音的韩国语。 不过，西方国家对朝鲜派兵问题仍然表现出慎重的态度。北约秘书长马克·吕特22日在爱沙尼亚塔林举行的记者会上表示：“21日与尹锡悦总统通电话时，请求派专家向北大西洋理事会介绍情况，总统接受了邀请……将于下周初（派遣）。”但是，对于记者关于朝鲜派兵的提问，他回答称，“无法确认”。

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