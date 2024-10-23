Kakao公开AI服务“Kanana”，“能理解群聊对话脉络”. October. 23, 2024 08:42. by 张恩智记者 jej@donga.com. Kakao22日公开了不仅能理解一对一对话，还能理解“群聊”对话脉络的人工智能（AI）服务“Kanana”。 Kakao代表郑信雅（音）当天在京畿龙仁Kakao AI校园举行的“if Kakao AI 2024”主题演讲中介绍“Kanana”说，“在生成型AI时代，Kakao也向往在多种关系和对话中考虑个人脉络和感情的超个人化AI服务。”这是与Kakao Talk不同的应用程序，经过公司内部的示范引进，将于明年初正式上市。 公司方面解释说，“Kanana”的目标是作为不同于一般AI代理人的“AI Mate”的价值。Kakao方面解释说，将把以特有的角色为先导的“Kanana”像“AI至亲好友”、“AI铁哥们”一样融入到日常生活中。 Kanana将以个人Mate“Nana”和群聊Mate“Kana”的形式出现。Nana不仅记得与用户的一对一对话，还记得群聊对话。Kana可以只记住常驻群聊对话内的对话内容，提出符合群聊对话特点的提案。例如，如果是家庭群聊聊天室，会记住妈妈以前提到的旅行地，在制定旅行计划时推荐该地区的宿舍，在学习小组聊天室，Kana会理解并概括附加的论文，并给出相关问题或打分。

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