总统室：“正在讨论向乌克兰支援攻击武器”. October. 23, 2024 08:43. by 申镇宇记者、尹相虎记者 niceshin@donga.com、ysh1015@donga.com. 对于朝鲜为了帮助俄罗斯而出兵，韩国总统室22日表示，可以向乌克兰支援“用于攻击的武器”。如果已向俄罗斯派出1500名精锐特殊部队的朝鲜，再次进行大规模派兵，或与此相对应俄罗斯向朝鲜提供尖端武器技术等，“越过红线”，韩国不排除支援在战场上对俄朝来说是致命性的武器。 总统室高层相关人士当天下午会见记者时表示：“分阶段而言，我们会视场景考虑支援防御武器，如果觉得过分，最后也可能考虑支援攻击（武器）。”该人士强调，朝鲜通过向俄罗斯派兵期待，预测得到包括核武器和导弹的高度化、高级军事技术转移、常规武器性能改良、培养朝鲜军队实际能力等收益，“这对大韩民国的安全是致命的威胁”。该人士还表示：“朝鲜的侦察卫星（发射）数次失败，如果俄罗斯提供帮助再次令其成功，就会拓展朝鲜对我们的监视能力。”据悉，侦察卫星技术是俄罗斯可以转移的核心尖端武器技术之一，目前朝鲜正在西部海域东仓里发射场对用于发射侦察卫星的火箭发动机进行点火试验。 韩国政府当天在龙山总统室召开紧急国家安保会议常任委员会议，讨论应对方案。会议结束后，国家安保室第一次长金泰孝表示：“针对朝俄军事合作朝着对韩国安保产生重大威胁的状况发展，将综合研究可能发生的场景，准备相应的对策。”总统室高层相关人士表示：“我认为，不久之后美国也会（就朝鲜派兵问题）表明立场。” 据悉，韩国政府准确掌握朝鲜军队派兵情况，为了探索被派往战场的朝鲜军队的战斗力等目的，正在讨论向乌克兰派遣监测团。

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