孙兴慜时隔22天伤愈复出，打入赛季英超第3粒进球. October. 21, 2024 08:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孙兴慜（托特纳姆热刺队）在时隔22天的“伤愈复出战”中攻入了2024~2025赛季英格兰足球超级联赛（EPL）的个人第3粒进球。 热刺队队长孙兴慜19日在英国伦敦举行的与西汉姆联队的主场比赛中首发出场。孙兴慜在上月27日与卡拉巴赫（阿塞拜疆）的欧洲足球联盟（UEFA）欧罗巴联赛比赛中左大腿受伤。此后，在英超和欧罗巴等赛事中，他连续3年未能参加所属球队的比赛。孙兴慜因伤未能参加韩国国家足球队10月A级比赛两连战。孙兴慜在热刺队以3比1领先的下半场第15分钟攻破了西汉姆联队的球门。在反击的情况下，他接到帕佩•萨尔的传球后，用左脚射门得分。这是他本赛季的第三粒英超进球。攻入英超联赛总第123粒进球的孙兴慜在EPL联赛历史射手榜上与拉希姆•斯特林（阿森纳）等球员并列排名第19位。 孙兴慜除了自己的进球外，还为托特纳姆热刺队另外的两粒进球做出了贡献。下半场第7分钟，接到孙兴慜渗透传球的德斯蒂尼•乌多吉将球传给跑向禁区内的伊夫•比苏马，比苏马右脚射门得分。下半场第10分钟，孙兴慜射出的皮球被对方守门员挡出，皮球击中对方后卫的腿后，再次碰到守门员弹入球门，制造了西汉姆联队的乌龙球。最终，热刺队以4比1获胜。 孙兴慜被选为相当于当场比赛最佳球员（MVP）的“Man of the Match（MOM）”。孙兴慜表示，“能够回到球队参加比赛，感到非常高兴。因为受伤没能进入国家队等，没能参加比赛，很想念球迷们的支持。” 另外，效力法甲巴黎圣日耳曼队（PSG）的李刚仁攻入了个人本赛季的第4粒联赛入球。李刚仁在20日与斯特拉斯堡队的比赛中，在下半场第13分钟替补上场，在下半场第45分钟右脚射门得分。PSG最终以4比2获胜。

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