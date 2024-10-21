纪念制服英雄们牺牲的津宽寺水陆斋. October. 21, 2024 08:30. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 被认为是朝鲜王室最大的佛教仪式、佛教艺术精髓的大韩佛教曹溪宗津宽寺（住持法海大师）国行水陆斋在19日至20日举行的回向式（将自己所修之善根功德回转给众生的仪式）后落下了帷幕。 水陆斋是供奉西方世界所有佛菩萨圣众和孤独的灵魂到道场演讲庄严的佛法、提供食物的顶级佛教仪式。朝鲜太祖李成桂祈愿王室和国家的安宁而开始的津宽寺水陆斋今年迎来了626周年，2013年被指定为国家非物质文化遗产。 水陆斋在49天里每7天祭拜一次，今年将焦点放在了慰劳为大韩民国献出生命的殉国先烈、独立有功者、战争牺牲者等上。在上月1日举行的立斋法会上，惠国大师献上了“为成为国家之星的人们祈祷”，在19日白天和20日晚上分批进行的最后七斋中，献香、献茶、献花仪式之后，为警察、消防员、国军官兵、国家情报院要员、国家公务员等供奉了灵位。 法海大师（津宽寺水陆斋保存会理事长）表示：“津宽寺国行水陆斋精神超越了宗教、人种和理念，在于摆脱对立和纷争，实现沟通与和解的真正价值”，“我们缅怀为国家殉国的消防、警察、军人、公务员们崇高的牺牲精神，祈愿他们能够往生极乐。” 参加此次水陆斋的有宗正性坡大宗师、总务院长秦禹大师、中央宗会议长朱京大师、津宽寺会主戒昊大师、国会副议长朱豪英、共同民主党议员朴柱民•金宇荣、国民力量尹永硕议员、国家报勋部长官姜贞爱、行政安全部长官李相珉、文化体育观光部长官柳仁村等政界人士和驻韩外国大使。

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