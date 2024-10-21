朝鲜为俄罗斯出兵，韩国政府针锋相对……考虑追加支援乌克兰155毫米炮弹等. October. 21, 2024 08:29. by 孙孝周记者、申圭镇记者 hjson@donga.com、newjin@donga.com. 据悉，随着朝鲜向与乌克兰交战的俄罗斯派遣1500名最精锐特种部队，韩国政府认为自己也可以考虑通过美国向乌克兰提供155毫米炮弹的迂回支援。特别是，据掌握的消息，朝鲜通过追加移送，派兵规模将达到12000人，因此韩国政府计划首先集中精力于阻止朝鲜追加派兵。韩国政府一名消息人士表示：“如果朝鲜派兵规模迅速扩大，美国和乌克兰等国际社会的谴责力度也会急剧上升，我们也只能重新考虑如何支援乌克兰等问题。” 韩国政府高层相关人士20日表示，“如果朝鲜继续派兵，韩国作为国际社会负责任的一员，只能发挥应有的作用”，暗示正在讨论“采取必要措施”。一旦确认朝鲜增派兵力从朝鲜清津港等地出发抵达俄罗斯境内，韩国政府很有可能会对此进行批评，并宣布可能采取的措施。此前，朝鲜派兵趋于明朗的18日，韩国总统室曾表示：“决定与国际社会共同动用一切可用的手段进行应对。” 今年6月，韩国总统室谴责朝俄签订条约，并表示将重新讨论不支援杀伤性武器的方针。不过，当时只是就向纷争地区支援武器是否存在问题等进行了法律讨论，实际上并没有向乌克兰支援杀伤性武器。韩国政府今年夏天向乌克兰派遣了两辆又名“犀牛”的国产扫雷坦克等，一直以卡车和防护服等非杀伤性武器为中心进行援助。 但是，随着这是朝鲜向海外派兵历史上派遣人员最多的一次，朝俄关系超越单纯的合作水平，进化成了血盟关系。韩国政府一名消息人士表示：“虽然首先会集中发出外交警告信息，但（政府）内部也确实有人呼吁，应该超越这一信息，以武器支援等任何方式采取更加强硬的措施。”另一消息灵通人士表示：“首先，我们正在通过与国际社会的合作加强对朝制裁等，把重点放在防止再次派兵上。如果朝鲜派兵人数达到1万，我们只能与美方合作，讨论武器支援方案等。”

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