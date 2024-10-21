诺贝尔奖由瑞典国王颁发，“用耳朵听的文学”韩江的获奖感言令人期待. October. 21, 2024 08:23. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 小说家韩江（54岁）17日在“Pony Chung创新奖”颁奖典礼上表示，将为诺贝尔文学奖颁奖仪式做准备。她表示：“将结束正在执笔的小说，集中精力撰写（诺贝尔奖）获奖演讲稿。”诺贝尔奖获奖者通常通过3~5分钟的获奖演讲表达谢意，同时传达自己独有的信息。诺贝尔文学奖颁奖仪式每年12月10日（当地时间）在瑞典斯德哥尔摩的音乐厅举行。1800个座席规模的音乐厅平时举行古典音乐演出等，但诺贝尔奖颁奖仪式时，将铺上蓝色地毯，变成颁奖仪式的场所。除在挪威奥斯陆举行的诺贝尔和平奖以外，所有部门的获奖者都将在这里获得瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫的奖牌和奖状。2000年获得诺贝尔和平奖的已故前总统金大中在奥斯陆领奖，而韩江则在其他地方领取诺贝尔奖。韩江将领取金质诺贝尔奖奖牌。重量为175克，直径为6.6厘米，到1980年为止还有200克左右，但此后逐渐减轻。奖牌由18K金制成，表面镀24K金。正面印有诺贝尔的上半身肖像和用拉丁语写的生卒年份。背面中间是月桂树下记录缪斯女神的歌曲的青年，下面是获奖者的名字。其中还包含拉丁语句子，意为“发明让世间生活变得更美好（Inventas vitam iuvat excoluisse per artes）”。根据获奖领域的不同，奖牌上刻着的细节图案也略有不同。颁奖典礼结束后，将在附近的斯德哥尔摩市政厅蓝色大厅举行庆祝晚宴。包括诺贝尔奖获奖者及其家属、瑞典王室、政府及国会代表在内的250名学生等约1300人将参加晚宴。菜单是斯堪的纳维亚的代表食物，将在当天晚上7点以后公开。蓝色大厅实际上是由一块红色的砖头包围的，而不是蓝色的。据说，建筑师拉格纳•奥斯特贝里被红砖的颜色迷住，放弃了原定涂蓝色的计划。大厅前面的墙壁上设置了12000个管道的巨大风琴。诺贝尔奖颁奖仪式的着装要求也非常严格。原则上男性穿燕尾服，女性穿晚礼服。但是，穿韩服等各国传统服装也是允许的。1968年获得诺贝尔文学奖的日本作家川端康成身穿日本传统服饰“和服”上台领奖。诺贝尔文学奖获奖者发表感言的“获奖演讲稿”包含着语言的精髓，甚至有“用耳朵听的文学”的说法。1968年，69岁的川端康成闪着白发站在了诺贝尔奖颁奖仪式上。演讲是从引用前辈诗人大愚良宽的绝命诗开始的。“作为我人生的纪念/会留下什么/春天盛开的花/山上啼哭的布谷鸟/秋天的枫叶”，他的获奖感言被评价为留下了“东方美学”的深刻余韵。获奖者将按照惯例进行演讲。颁奖后6个月内必须公开演讲。1993年作为黑人女性首次获得诺贝尔文学奖的托尼•莫里森的演讲也脍炙人口。演讲以“很久以前，有一位瞎了眼但贤明的老太婆”为开头，被评价为象征性地表现了语言的重要性和文学的未来，引来了听众的起立鼓掌。韩江在被宣布获得诺贝尔奖后，通过父亲表示“因战争每天都会有尸体被抬走，还提什么盛宴”，因此，通过获奖感言和演讲等是否会发出“反战信息”备受关注。

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