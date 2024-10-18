朝鲜在宪法中作出定论：“大韩民国是敌对国”. October. 18, 2024 07:59. by 申镇宇记者、高道艺记者 niceshin@donga.com、yea@donga.com. 朝鲜在最近修订的宪法中明确使用了“大韩民国是敌对国”的表述。自1972年把“和平统一”概念写入宪法后，朝鲜时隔52年提出“敌对两国论”，彻底否定南北关系。朝鲜为俄罗斯出兵乌克兰的情况被陆续捕捉到。有分析认为，依托明确表示相互军事援助的朝俄军事同盟，朝鲜将以把韩国定性为敌人的宪法为名，在11月5日美国总统选举前夕对韩国和美国进行挑衅。 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社17日报道了15日炸毁京义线和东海线的事实，并报道称，这是根据“彻底规定韩国为敌对国家的共和国宪法的要求”采取的措施。此前，朝鲜7日至8日召开最高人民会议，宣布修改部分宪法，但没有透露具体内容。此次公开了炸掉京义线等事实，并公布了修改宪法的内容。朝鲜国务委员长金正恩1月曾指示：“（在宪法中）明确规定把韩国视为‘彻头彻尾的第一敌对国、不变的主敌’的内容。”当时金正恩还指示，把“如果发生战争，将完全占领、平定、收复大韩民国”的问题反映到宪法中，因此修订宪法中可能包含这一内容。 分析认为，朝鲜在宪法中明确定性对韩敌对路线，是出于在美国总统选举之前提高韩半岛危机水平、动摇局面的意图。韩国政府高层消息灵通人士表示：“由于经济状况恶化等原因，朝鲜居民的不满最近非同寻常。金正恩在新冷战氛围中倚仗朝俄军事同盟为后盾，试图寻找突破口。”

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