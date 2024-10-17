国家队老幺裴峻浩：“我的作用是展现年轻球员所拥有的能量”. October. 17, 2024 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我认为我的作用是展现年轻球员所拥有的能量。” 15日，韩国国家足球队老幺裴峻浩（21岁•斯托克城）在与伊拉克队的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛第4场比赛结束后做出了上述表示。当天，作为左前锋首发出场的裴俊浩在上半场第41分钟助攻队友吴世勋（25岁•町田泽维亚）首开纪录，为韩国队以3比2获胜做出了贡献。裴俊浩在10日与约旦进行的第3轮预选赛第3场比赛中，在A级比赛中首次助攻后，连续两场比赛都有助攻入账。与伊拉克队的比赛是裴俊浩（参加4场A级比赛）首次出现在A级比赛首发名单上的比赛。 足球代表队主教练洪明甫让裴峻浩担任了孙兴慜（32岁•托特纳姆热刺）和黄喜灿（28岁•伍尔弗汉普顿）等核心选手因伤缺阵的左前锋位置，在10月的A级比赛中取得了2连胜。裴峻浩以快速转向和流畅的带球，充分发挥了球队进攻的活力素作用。裴峻浩表示：“每次出场比赛时，洪教练都会给我注入自信”，“通过这次A级比赛，（我）好像成长了很多。” 裴峻浩从去年8月开始效力于英格兰足球冠军联赛（第二级联赛）斯托克城队。裴峻浩在2023~2024赛季参加了38场联赛，攻入2球，助攻5次，被斯托克城俱乐部选定为“赛季最佳球员”。裴峻浩以在俱乐部队的活跃为基础，在今年6月以金度勋临时主教练体制举行的世界杯第2轮预选赛第2场比赛中首次入选国家队。当时裴峻浩通过与新加坡之战（7比0•韩国胜）首次参加A级比赛，在下半场替补上场9分钟后打进了个人国家队首粒入球，给人留下了深刻的印象。孙兴慜和黄喜灿在3场和7场A级比赛之后才分别攻入了首粒进球。 在与伊拉克的比赛中，除了裴峻浩之外，取得进球的吴世勋、吴贤揆（23岁•亨克）等25岁以下选手的活跃表现也非常突出。参加过92场A级比赛的老将李在城（32岁•美因茨）表示：“表现良好的年轻球员们今后可能给国家队带来很大的力量”，“希望（年轻球们）不忘初心，为继续发展而努力。”

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