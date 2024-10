“最具地域性的故事在世界范围内也行得通”. October. 17, 2024 07:40. by 李智允记者 asap@donga.com. “通过戛纳电影节的获奖确认了最具地域性的故事在世界上也行得通这一点。” 这是今年5月在法国戛纳国际电影节上作为印度电影首次获得评审团大奖(第2位)的《想象之光 All We Imagine as Light》中饰演主人公“普拉瓦”的印度演员卡尼•库斯鲁蒂(39岁•女)发表的获奖感言。这是印度电影时隔30年再次受邀参加戛纳电影节主竞赛单元,而且该片还获得了评审团大奖,因此作为主演的她也备受关注。 最近作为釜山国际电影节“新浪潮”部门的评委来到韩国的她在9日接受《东亚日报》的视频采访时反复强调:“希望此次获奖能成为让更多的印度电影传遍全世界的契机。”她还说,有很多印度导演有能力在世界著名电影节上获奖,如古尔文德•辛格、阿米特•杜塔等。 该片讲述了离开故乡在印度经济中心孟买医院工作的3名女性的生活和友情。就像反映多民族、多宗教、多语言国家印度的特点一样,首都新德里一带使用的印地语、库斯鲁蒂的故乡南部喀拉拉邦一带使用的马拉雅拉姆语、孟买一带使用的马拉地语等三种语言将登场。该片将于明年在韩国国内上映。 话剧演员出身的库斯鲁蒂在此次电影中以自然生动的演技获得了好评。她介绍说,秘诀就是“反复练习”。她说“特定场面是练习了100多次后拍摄的”,在整个电影中自己即兴表演的只有一个场面。 库斯鲁蒂在此次釜山国际电影节上通过问答环节与多名韩国观众进行了沟通。她说,韩国观众的提问水平非常高,“感觉韩国的电影粉丝层非常深厚”。 她的故乡喀拉拉邦被称为“印度电影院的故乡”。在海外以“宝莱坞”而广为人知的北部印地语电影强调“舞蹈”和“歌曲”,而喀拉拉邦一带的马拉雅拉姆语电影则以“故事”和“叙事”为中心。因此,最近世界各地都在关注马拉雅拉姆语电影。

