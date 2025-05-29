事实上的“第一次正式投票”……国民开始作出选择

选拔第21届总统的6月3日总统选举事前投票将于29日、30日举行。在第20届总统选举中，全体投票者的一半左右参加了事前投票，因此选民们实际上已经开始为选出下届总统而作出选择。随着保守阵营的候选人单一化事实上告吹，总统选举以三方格局展开，各政党总统候选人为了得到选民的选择，展开了最后的冲刺。在禁止公布舆论调查结果期间前夕实施的舆论调查中，共同民主党候选人李在明在多边对决中表现出误差范围之外的优势。国民力量党候选人金文洙和改革新党金文洙李俊锡正试图通过最后的追击实现逆转。韩国盖洛普受《新闻1》委托，25日至26日以全国1005名18岁以上男女为对象进行舆论调查，28日公开的结果显示，下届总统的支持率中，李在明为49%、金文洙为36%、李俊锡为9%。李在明领先，超出了误差范围（±3.1%）。在SBS和益普索（26日至27日）的支持率调查中，李在明为48%，金文洙为34%，李俊锡为10%，呈现出相似的趋势。MBC·韩国调查（26日至27日）的调查结果显示，李在明为43%，金文洙为36%，李俊锡为11%。各总统候选人在事前投票前一天呼吁支持层总集结。李在明在共同民主党支持率较高的广津区、中浪区、城东区、东大门区等首尔市东部地区展开集中拉票，巩固其支持率。李在明表示：“现在迫切需要的是为所有人进行政治的总统，而不是搞杀戮的半总统。”金文洙在庆尚南道的昌原、金海、梁山、庆山和庆尚北道的永川、大邱等岭南地区进行了集中游说。其战略是集结传统支持层，在最后阶段进行逆转。釜山和庆尚南道（PK）地区是在第22届议会选举中就是靠最后集结，帮助国民力量党守住了阻止修宪线的地区。金文洙说：“能原谅防弹和怪物独裁吗?”李俊锡在首尔市汝矣岛、江南站、COEX展开集中游说，从首尔开始选举运动到结束选举运动，进入了集中于首都圈的“无泊游说”。李俊锡表示：“不是站在两条路上。希望大家知道我们还有前进的道路。”金俊一记者、赵应亨记者 jikim@donga.com、yesbro@donga.com