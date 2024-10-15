“为调查木星卫星上是否存在生命体”，NASA将发射无人探测器. October. 15, 2024 08:35. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 负责调查木星的卫星“欧罗巴（拉丁名Europa）”上是否存在生命体的美国国家航空航天局（NASA）的无人探测器“欧罗巴快艇（Europa Clipper）”将于14日（当地时间）发射。 前一天，NASA表示，原定于10日发射的该探测器因飓风“米尔顿”登陆而被推迟，计划于14日在佛罗里达州肯尼迪航天中心搭载在SpaceX的火箭上发射。 “欧罗巴快艇”将在未来5年半的时间里移动，到2030年进入距离地球约29亿公里的木星轨道后，对木星的卫星欧罗巴进行精密探测。 欧罗巴的大小是月球的0.9倍左右，是太阳系第6大卫星，表面平均温度达到零下171度，是寒冷的天体。尽管如此，此前一直作为生命体存在的有力场所受到科学家的关注，因为据推测，厚度为15~25公里的表面冰层地下有生命体生存所需的“有盐分的大海”。 “欧罗巴快艇”为了在这片海域找到构成生命体的有机化合物的痕迹，计划在欧罗巴周围进行49次近距离飞行。在此过程中，将利用冰透雷达、分光器、热测定器和重力测定器等各种科学实验设备扫描整个卫星。NASA宇宙生物学家摩根•凯贝解释任务说：“重要的是要了解外星海洋是什么样的地方，以及其中会发生怎样的生化作用。” 另外，NASA方面解释说，“欧罗巴快艇”是NASA此前开发的行星探测器中最大的宇宙飞船。机身由钛和铝制成，以抵御木星周围的强辐射。

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