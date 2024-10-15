朝鲜威胁570门远程炮“雷阵雨般袭击”韩国首都圈. October. 15, 2024 08:32. by 孙孝周记者、尹相虎记者 hjson@donga.com、ysh1015@donga.com. 朝鲜声称“国境线附近（最前方）8个炮兵旅”，甚至公开具体的部队数量，表示要进入“完全准备射击态势”。随后，韩国军联合参谋本部向下属部队下达了强化对朝监视警戒及火力待命态势的指示。朝鲜公布的8个炮兵旅是指部署在西部至东部停战线全线瞄准韩国首都圈的约570门远程炮。朝鲜在去年11月宣布全面废除“9·19南北军事协议”时，也没有直接进行大规模远程炮威胁。韩国政府消息灵通人士表示：“朝鲜随时都有可能进行局部挑衅。目前是尹锡悦政府执政以来南北冲突可能性最大的状态。” 联合参谋本部宣传室室长李成俊（音）14日在新闻发布会上表示：“（朝鲜军总参谋部13日晚提到的全副武装的）8个炮兵旅是横跨整个前方地区的旅团。”韩国军方一名有关人士表示：“朝鲜军方所说的‘作战准备指示’是‘准备命令’，是指具备所有炮击装备，随时可以运用。”他还说：“朝鲜营造出可以马上进行战争的氛围，是为了对接连不断投奔韩国的内部进行管制。也是为了积累今后所有冲突责任归咎于韩国政府的名分。” 韩国军方内外观察人士认为，朝鲜8个炮兵旅拥有的远程炮，包括200多门240毫米火箭炮在内，将达到570门。240毫米火箭炮的最大射程为65公里，如果在停战线附近发射，可以打击首尔北部等首都圈。只要运用200多门240毫米口径的炮口，一次就能发射4400多发炮弹，因此被评价为致命的威胁。 韩军联合参谋本部当天透露，韩国军方监视设备还捕捉到了 朝鲜准备炸毁连接南北的京义线及东海线公路的情景。朝鲜军队集结在京义线和东海线公路上，搭建大型遮挡板、挖地埋设爆炸物的情景得到了确认。 在这种情况下，据确认，朝鲜更改了具有代表性的对韩工作部门“文化交流局”的名称等，进行了大规模的工作组织调整。朝鲜阐明反统一路线并采取完全断绝南北措施，在内部表现出扩大对南工作部门组织、强化对南工作活动的动向。韩国政府认为，随着文化交流局组织调整，朝鲜在开发核、导弹、威胁局部挑衅的同时，还将进一步加强间谍渗透、拉拢反国家势力等对南间谍活动。

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