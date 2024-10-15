美国总统选举尚余三周，“特朗普风险越来越大”，不能失魂落魄地挨打. October. 15, 2024 08:30. . 距离美国总统选举还有3周时间。虽然局面仍不相上下，但民主党候选人哈里斯的支持率却呈下降趋势。也就是说，“特朗普风险”正在加大。在13日公开的美国广播公司（ABC）电视台舆论调查中，哈里斯以50比48领先2个百分点，但与1个月前相同调查的5个百分点优势相比，差距大为缩小。此外，在12日公布的政治专门媒体《国会山》的调查中，哈里斯在7个竞争州中的2个地区领先，在5个地区落后。2周前以4比3领先的趋势发生了逆转。在美国，由于各州“胜者通吃”的独特选举制度，竞争州的胜负非常重要。一直忌讳接受采访的哈里斯进入10月以来接受了超过7次采访，也反映了这种局势。 对于韩国来说，应该加快速度盘点“特朗普风险”并制定对策。产业研究院预测，一旦特朗普当选，试图将中国从全球供应链中分离出来的可能性更大。对华出口依赖度较高的韩国半导体等中间材料产业必然会受到很大影响。 也要对废除通货膨胀削减法的可能性做好准备。特朗普公开表示，“就任第一天就要废除电动汽车电池补贴”。虽然这是针对以密歇根州为基础的内燃机汽车劳动者选票的讲话，但在8年前首次当选后，也曾以行政命令履行过针对部分中东国家的“任期第一天中断签证”的公开承诺，因此这可能不是空话。如果再加上制裁通过墨西哥工厂出口美国的公约得以履行，预计大幅增加墨西哥投资的韩国企业将遭受损失。 不仅仅是经济。特朗普很有可能推翻拜登总统的成果，可能会动摇韩美日三国的安保合作、刚刚启动的韩美间核共享项目。另外，他也有可能取消本月初达成的每年1.5万亿韩元的防卫费分摊额协议，并要求重新磋商。他还有可能像第一个任期那样，拒绝在韩半岛部署美国的B-1B战略轰炸机等战略资产，或打出中断韩美联合军演的牌。 最重要的是，如果特朗普直接与朝鲜国务委员长金正恩进行谈判，无法不令人担忧。因为在“承认朝鲜有核国家地位”的框架内，可以将有限的弃核谈判包装成成果。这一系列场景将动摇韩美政府一直以来制定的同盟构想。这就是包括以美国共和党主流为对象的水底整顿工作在内，需要彻底躲避的原因。

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