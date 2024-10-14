普京的政敌纳瓦利内知道“自己将死在狱中”. October. 14, 2024 08:27. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 据法新社等媒体12日报道，俄罗斯总统普京的最大政敌、今年2月在西伯利亚监狱去世的俄罗斯反体制运动家阿列克谢·纳瓦利内（照片）的回忆录《爱国者》将于22日通过美国出版社克诺夫等出版，其中有预感自己会死在狱中的内容。今年4月，纳瓦利内的妻子尤利亚·纳瓦尔纳亚表示，将把丈夫生前留下的文章作为回忆录出版。回忆录将以英语、俄语等至少11种语言出版。 当天，据美国“纽约客”等事先获得并公开的《爱国者》摘录，纳瓦利内在死亡2年前的2022年3月写道：“我将在监狱里度过余生，并死在这里。我绝对不会抱上孙子。” 他还对普京政权进行了尖锐的批评，称“不能让一群说谎者、小偷、伪善者掠夺祖国”。在死亡约一个月前的今年1月17日，被狱友和狱警问到“明知会被关押，为什么还要回到俄罗斯”时，他回答说：“我不希望放弃国家或背叛国家。必须做好牺牲的准备。” 纳瓦利内在痛苦的监狱生活中也没有失去幽默感。就像普京的很多政敌都“存疑死亡”一样，对于自己被暗杀的可能性，他开玩笑说：“如果他们（普京政权）除掉我，我的家人（在我死后通过发行回忆录）会得到充足的预付款和版税。”他还开玩笑说：“每天体重减了1公斤，但还没有腹肌。” 1976年出生于俄罗斯首都莫斯科的纳瓦利内在担任法律界人士期间，揭露普京政权的腐败，投身于反体制活动。2020年8月，在飞往西伯利亚的飞机上，他被原苏联开发的神经剂“诺比乔”所毒害，差点死亡，但被送往德国接受治疗后幸存下来。他从那时候起开始撰写回忆录。 2021年1月，他明知入狱的可能性很高，但还是回国，并立即被逮捕。他一开始被关押在莫斯科附近的监狱里，但去年12月被转移到因严酷的环境而臭名昭著的西伯利亚最北端的监狱，两个月后死亡。

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